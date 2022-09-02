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Kirchner'a suikast girişimi! Silahı yüzüne kadar dayadı ve tetiği çekti

Kirchner'a suikast girişimi! Silahı yüzüne kadar dayadı ve tetiği çekti

ARJANTİN Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırganın, Kirchner'in suratına yaklaştırarak tetiğine bastığı silahın ateş almadığı almadığı görüldü.

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Yerel basına yansıyan görüntülerde, bir kişinin, Cristina Fernandez de Kirchner'a evine girmeden önce destekçilerini selamladığı sırada silah doğrulttuğu ve korumaların müdahale ettiği görülüyor.

Arjantin Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, C5N isimli kanala yaptığı açıklamada, olayın ardından saldırganın gözaltına alındığını, silahın da analize gönderildiğini söyledi.

Silah ateş almadı

Ulusal basına yansıyan haberlerde silahı taşıyan kişinin 35 yaşındaki Brezilyalı Fernando Andres Sabag Montiel olduğu ve daha önce de silah taşımaktan sabıkasının bulunduğu belirtildi.

Montiel'in, Kirchner'ın yüzüne yaklaştırdığı silahı tetiklediği ancak silahın ateş almadığı bilgisi paylaşıldı.

Geçen hafta yargılandığı yolsuzluk davasında hakkında 12 yıl hapis isteminde bulunulmasından bu yana taraftarları her gün Kirchner'ın evinin önünde destek gösterileri düzenliyor.

O anlar kameraya böyle yansıdı:

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