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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Google iğrenç sözleşmeye imza attı istifalar ve protestolar peş peşe geldi

Google iğrenç sözleşmeye imza attı istifalar ve protestolar peş peşe geldi

Giderek artan sayıda Google çalışanı, şirketin İsrail Savunma Kuvvetleri ile çalışmasına karşı çıkıyor. Google ve İsrail arasındaki anlaşmayla Tel Aviv'in Filistinliler hakkında daha fazla yasadışı bilgi toplayabileceği belirtiliyor.

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Google, Amazon ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile olan Project Nimbus sözleşmesini protesto eden Google çalışanları, "ırksal ayrımcılık için teknoloji yok" başlıklı, çok şehirli bir protesto başlattı.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre kendilerine "Teknolojide Yahudi Diasporası" adını veren Google çalışanı grubu, İsrail'in en gelişmiş makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojisine erişmesine izin vererek, Google'ın iğrenç bir duruma olanak tanıdığını öne sürüyor.

Şirket, teknoloji devine 1,2 milyar dolarlık devasa sözleşmeyi iptal etme ve işgal altındaki Filistin halkına karşı işlenen suçlara karşı durma için baskı yapmayı umuyor.  

Google pazarlama müdürü ve önde gelen Nimbus karşıtı savunucu Ariel Koren, yönetimden gelen bir düşmanlık ve misilleme modeli olarak nitelendirdiği şeyin ardından salı günü istifasını duyurdu.

Projeye karşı çıkan isme istifa ya da sürgün önerisi

Şirkette yedi yıl geçirdikten sonra Koren, projeye karşı lobi faaliyetleri yürüttüğü için kendisine San Francisco'dan Google'ın Brezilya ofisine taşınmak ya da istifa etmek gibi bir ültimatom verildiğini söyledi.

Koren, Medium'da yayınlanan istifa mektubunda, "Google agresif bir şekilde askeri sözleşmeler peşinde koşuyor ve bana ya da diğerlerine karşı bir susturma ve misilleme modeliyle çalışanlarının seslerini ortadan kaldırıyor" dedi.

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