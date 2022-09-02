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Vali Vasip Şahin, ailesiyle tehdit edildi! 5 ilde eş zamanlı operasyonda 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Vali Vasip Şahin, ailesiyle tehdit edildi! 5 ilde eş zamanlı operasyonda 10 gözaltı

ANKARA Valisi Vasip Şahin'e yönelik dolandırıcılık girişiminde bulunuldu. Şüpheliler, telefonuna ulaştıkları Vali Şahin'i ailesiyle tehdit ederek para istedi. Ankara merkezli 5 ilde polisin düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. İçlerinden 3'ünün tutuklandığı öğrenildi.

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Ankara Valisi Vasip Şahin, dolandırıcıların hedefi oldu. Şahin’i cep telefonuyla arayan şüpheliler türlü sebepleri öne sürerek para istedi. İstediklerini alamayan dolandırıcılar Şahin’i bu kez de ailesiyle tehdit etti.

"Eşine ve çocuklarına zarar veririz"

Şahin’e parayı alamadıkları takdirde eşine çocuklarına zarar vereceklerini söyleyen zanlıların tehditlerinin bitmemesi üzerine Vali Şahin, ihbarda bulundu.

5 ilde eş zamanlı operasyon 

Şahin’in şikayetinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Şahısları yakalamak için harekete geçen polis ekipleri Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla 10 kişi yakalayarak gözaltına aldı.

3 tutuklama, diğerlerine adli kontrol kararı

Şüphelilerden 4’ü Ankara Emniyetindeki sorgusunun tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer zanlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağlantıları var mı araştırılacak

Gözaltındaki 6 kişinin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin ise incelemesi devam ediyor. Öte yandan, olayın perde arkasında terör bağlantısının olup olmadığının da araştırıldığı öğrenildi.

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