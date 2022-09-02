Gökhan Çıra'yı maziye gömdü! Selin Ciğerci'nin yeni aşkı bakın kimmiş

Gökhan Çıra ile evliliklerine ikinci şansı veren fakat geçtiğimiz aylarda tekrardan ayrılan Selin Ciğerci gönlünü bu defa başka birine kaptırdı. Fenomen ismin yeni sevgilisi herkesi şaşırttı.

Abone ol

Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan internet fenomeni Selin Ciğerci 2019 yılında Futbolcu Gökhan Çıra ile şatafatlı bir düğünle dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerinde sorunlar çıkmaya başlayan çift 2021'in eylül ayında ayrılmışlardı.

Mutlulukları uzun sürmedi

Ayrılığa sadece dört ay dayanabilen ünlü çift sürpriz bir kararla tekrardan nikah masasına oturmuşlardı. Fakat mutlulukları uzun sürmedi. Ünlü futbolcuyla tekrardan hayatını birleştiren Selin Ciğerci bu defa aldatıldı.

Bir kez daha boşanmak için mahkemeye başvuran ünlü çiftten eski futboldu Gökhan Çıra'nın, Selin Ciğerci'yi aldattığı bir sosyal medya fenomeniyle yazıştığı otaya çıkmıştı. Temmuz ayında ayrılan çiftten Selin Ciğerci hakkında ortaya bazı iddialar atıldı.

O da Hadise'nin bir zamanlar ettiği lafları etti

Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un birçok ünlü ismin katıldığı nikah törenine tek başına katılan Selin Ciğerci özel hayatıya ilgili konuşmuştu.

İlişkisi olup olmadığı hakkında konuşan Ciğerci "Göstermek istemiyorum artık, takip de etmeyeceğim, resim de koymayacağım. Ben asla evlenmeyeceğim çok büyük konuşuyorum. Hayatımda kimse yok. Gökhan için de hayırlısı olsun" açıklamasını yaparak hakkında çıkan bazı iddiaları yalanlamıştı.

Yepyeni bir aşk iddiası...

Artık ilişkilerini gizli saklı yaşamak istediğini vurgulayan fenomen isim hakkında ortaya yepyeni bir aşk iddiası atıldı. İddialara göre iki ay önce eşinden ayrılan Ciğerci, Gökhan Çıra'yı çabuk unuttu. Gönlünü İtalyan bir yakışıklıya kaptırdı.

İlişkileri çok taze olan Selin Ciğerci ve İtalyan sevgilisi olduğu iddia edilen Giuseppe Ranieri'nin birbirlerini sosyal medya hesaplarından takibe alması ise bu iddiaları güçlendirdi. Ciğerci'den ise iddialara yönelik henüz bir açıklama gelmedi. İşte adı Selin Ciğerci ile aşk iddialarına karışan o İtalyan yakışıklı...