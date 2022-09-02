Starbucks'a gitmenize gerek kalmadı! İşte o meşhur Starbucks kurabiyesinin ev yapımı tarifi ve püf noktaları

Dünyanın en büyük kahve zinciri olan Starbucks, meşhur kahvelerinin yanında ödüllü ve lezzetli kurabiyeleri ile müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Bir yiyenin bir daha yemek istediği ödüllü starbucks kurabiyesini evde nasıl yapabilirim diye merak edip, araştıranlar tam size göre bir tarifimiz var. Evde ödüllü Starbucks kurabiyesini vereceğimiz tarifle hem pratik hem de ekonomik bir şekilde yapabilirsiniz. İşte ev yapımı starbucks kurabiyesi tarifi ve püf noktaları...

Abone ol

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın kahvesinin tadını bilmeyen yoktur. Starbucks'ın meşhur kahvelerinin yanı sıra kurabiyesi ise kokusu ve lezzeti ile damaklarda eşsiz bir tad bırakıyor. Bir yiyenin bir daha yemek istediği o lezzetin tarifi ise merak edilip, araştırılmaya devam ediyor. Peki ev yapımı starbucks kurabiyesi nasıl yapılır? Ev yapımı starbucks kurabiyesinin malzemeleri nelerdir? Ev yapımı starbucks kurabiyesinin püf noktaları neler? İşte evinizde hem kolay hem ekonomik bir şekilde yapabileceğiniz ev yapımı starbucks kurabiyesi tarifi sizlerle...

Ev yapımı Starbucks kurabiyesi için malzemeler

*2 adet yumurta sarısı

*150 gram tereyağ

*100 gram pudra şekeri

*2 çorba kaşığı su

*1 tatlı kaşığı vanilya

*1 tatlı kaşığı kabartma tozu

*1 tatlı kaşığı tarçın

*300 gram un

*50 gram damla çikolata

*100 gram ceviz içi (iri çekilmiş)

Ev yapımı Starbucks kurabiyesi tarifinin yapılışı

Ev yapımı starbucks kurabiyesinin yapımına ilk olarak şeker ve yumurta sarıları bir kaba alarak güzelce çırpıyoruz. Daha sonra tereyağı, su ve vanilya ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Bu malzemelerimiz karıştıktan sonra son olarak kabartma tozu ve tarçınımızı kaba ekleyerek hafifçe karıştırmaya devam ediyoruz. Daha önce elemiş olduğumuz unu kabımızın içerisine azar azar ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Hamur ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin. Yoğurma işlemi bitti, hamur istediğimiz kıvama geldikten sonra damla çikolata ve cevizimizi de ekleyerek hamurumuzu iyice karıştırıyoruz. Daha sonra hamuru iki parçaya ayırdıktan sonra silindir şekli verip buzdolabında 30 dakika bekletiyoruz. Buz dolabından çıkardığımız hamurumuzu 3-4 cm genişliğinde keserek yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye belirli aralıklarla diziyoruz. Ve pişirme aşamasında son olarak daha önceden ısıttığımız 160 derecelik fırınımızda 12 dakika kadar pişiriyoruz. Kurabiyeleriniz fırından çıktığında yumuşak olacak, soğuduktan sonra dışı çıtır içi yumuşak olacaktır. Afiyet olsun...

Ev yapımı Starbucks kurabiyesinin püf noktaları

*Pişirme süresi oldukça önemlidir. 12 dakikayı geçirmemeye muhakkak dikkat edin.

*Hamura çikolatalar eklendikten sonra fazla yoğrulmamalıdır. Çikolatalar erimeye başlayacak ve şekil vermek zorlaşacaktır.

*Hamurunuzu buzdolabında isterseniz 30 dakikadan daha fazla bekletebilirsiniz. İyice donan hamurunuzu kesmesi ve şekil vermesi sizler için daha olacaktır.