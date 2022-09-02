Olacak iş değil! Tam bir trajedi! Bir selfie uğruna bir aile yok oldu

HİNDİSTAN'da 15 kişilik bir aile Ramdaha Şelalesi yakınlarında piknik yapmaya gitti. Shraddha (14) ve ablası Shweta Singh (22) şelale yakınında selfie çekmek istedi. Ancak Shraddha'nın ayakkabısı ayağından çıktı. Bu sırada kontrolü kaybetti ve ablasıyla birlikte akıntıya kapıldı. Onu kurtarmak isteyen 5 kişi akıntıya kapıldı.

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Hindistan’da yaşları 14 ve 22 olan Shraddha ve Shweta Singh, 15 akrabasıyla birlikte Ramdaha Şelaleleri'nde piknik yapmaya gitmişti. Gençler şelalenin yakınında selfie çekilmek istedi. Ancak şelaleye yaklaştıklarında küçük kız kardeş, dengesini kaybetti ve ikisi de suya düştü. Ailesi, onları kurtarmak için suya girdi. 18 yaşındaki erkek kardeşleri Himanshu Singh, 24 yaşındaki kuzeni Rishabh Singh ve 22 yaşındaki eşi Sulekha Singh suya daldı. Kısa bir süre sonra, 22 yaşındaki Abhay Singh ve 26 yaşındaki Ratnesh Singh de kurtarma görevine katıldı. Ne yazık ki kızı kurtarmak isteyen 5 kişi akıntıya kapıldı.

Selfie uğruna bir aile yok oldu

Görgü tanıkları yetkililere haber verdi ancak şelaleden yalnızca Sulekha canlı olarak çıkmayı başarabildi. Durumunun kritik olduğu belirtilen Sulekha, şimdi hastanede tedavi görüyor.

Kayıp aile üyelerini aramak için Devlet Afet Acil Yardım Gücünden dalgıçlar görevlendirildi. Ne yazık ki 6 kişinin cesedine ulaşıldı.

Polis, piknik yerinde ziyaretçileri şelaleye girmemeleri konusunda uyaran işaretlerin bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Posta