Metropoll anket sonuçları dikkat çekti puan farkı 10'a çıktı

Metropoll Araştırma'nın yaptığı milletvekili seçimi anketine göre; kararsızlar dağıtılmadan AK Parti'nin oy oranı yüzde 28,7, CHP'nin yüzde 20 oldu. Kararsızlar oransal olarak dağıtıldığında ise AK Parti ile CHP arasındaki fark 10 puana çıktı.

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2023 seçimlerine yaklaşılırken anket sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Merak edilen araştırmalara ilişkin son çalışma Metropoll Araştırma'dan geldi.

Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı anketinin ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.

"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sorulan anket, 13-17 Ağustos tarihleri arasında, 28 ilde yapıldı. 1717 kişi ile yapılan araştırmada hata payı +/-2,32 olarak açıklandı.

Ankete göre AK Parti'nin alternatifi yok

Ankete göre; kararsızlar dağıtılmadan AK Parti'nin yüzde 28,7; CHP'nin yüzde 20; İyi Parti'nin yüzde 11,9; HDP'nin yüzde 11,5; MHP'nin yüzde 6,1 oranında oy aldığı görüldü.

Kararsızların, protesto oyların ve cevap vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 13,7 oldu.

Kararsızlar, protesto oylar ve cevapsızlar oransal olarak dağıtıldığında ise partilerin oy dağılımı şöyle oldu:

AK Parti yüzde 33,3

CHP yüzde 23,2

İyi Parti yüzde 13,7

HDP yüzde 13,4

DEVA Partisi yüzde 3,1

Zafer Partisi yüzde 2,6

Saadet Partisi yüzde 1,3

Yeniden Refah Partisi yüzde 1.