Tiktok hesabı olanlar yandı! O açık hesapları ele veriyor

Microsoft, dünya üzerinde oldukça popüler olan sosyal medya platformu TikTok'ta büyük bir güvenlik açığı olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, özel hazırlanan bağlantılara tıklayan kullanıcıların hesapları ve bilgileri üçüncü kişilerin eline geçebiliyor.

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Sosyal medyayı sık kullanan kişilerin son dönemlerde en çok canımı sıkan durum güvenlik açıkları. Bu konuyla alakalı en son kötü haber ise TikTok'tan geldi. Dünya üzerinde oldukça fazla kullanıcısı bulunan TikTok'ta büyük bir güvenlik açığı olduğu Microsoft tarafından açıklandı. Korsanların hazırladığı özel bir bağlantıya tıklayanların hesaplarını ele geçiriliyor.

Güvenlik açığı TikTok'un Android uygulamasında ortaya çıktı

Dünya üzerindeki en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft bugün, saldırganların tüm hesapları ele geçirmek için kullanacağı güvenlik açığını gündeme getirdi. Microsoft, güvenlik açığını TikTok sahibi Bytedance'a aktardı. Bunun yanı sıra bu sorun, TikTok'un Android uygulamasında saplandı.

Açık kapandı

Microsoft'un yaptığı açıklamalara göre saldırganlar, özel hazırlanmış bağlantılara tıklayan kullanıcıların hesaplarını tehlikeye atabiliyor. Bu durum da farkında olmadan kullanıcıların verilerini almalarına veya değiştirmelerine sebep olabiliyor. İşin güzel yanıysa TikTok'un bahsi geçen bu açığı tamamen kapatmış olması oldu.

Bir hata ile birlikte ortaya çıkan ve 'yüksek önemde güvenlik açığı' olarak adlandırılan saldırı çeşitli sorunu içeriyor. Sorunlar içerisinde video yükleme, diğer kullanıcılara mesaj atma ve özel videoları görüntüleme gibi temel işlevlere erişim sağlayabiliyor.

Bunun yanı sıra Microsoft, bu açığın aktif bir şekilde kullanıldığı yönünde herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını da açıkladı. Ortaya atılan iddialara göre açığın arkasında TikTok'un uygulama açan bağlantı altyapısı yer alıyor. Bu açıktan korunmak için de TikTok'un Android uygulamasının en güncel sürümünü kullanmanız gerekiyor.

İki ay önce ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) liderleri arasında bulunan birisi, Apple ve Google'dan TikTok'u uygulama mağazalarından kaldırmalarını talep etti. Buna ek olarak TikTok'un ABD kullanıcılarından topladığı 'çok büyük hassas veri hazinelerine' işaret etti. Ağustos ayının başında Felix Krause'nin analizleri sonucunda uygulamanın kullanıcıları takip ettiği ortaya çıktı.

TikTok'ta nasıl para kazanılır?

Birçok sosyal medya platformunda olduğu gibi TikTok'ta da para kazanmak mümkün ancak bunun için influencer yani fenomen bir isim olmanız ve birçok takipçiniz olması gerekebilir. TikTok'tan para kazanmak için normal video yüklemeniz değil, canlı yayın yapmanız gerekiyor. Yaptığınız canlı yayında izleyiciler size yayın esnasında bağış yapabiliyor. Bir diğer para kazanma seçeneği ise satış ortaklığı yani herhangi bir markanın reklamını, videolarınızda veya canlı yayınlarımızda tanıtarak da para kazanabilirsiniz.