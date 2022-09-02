Dürüye'nin Güğümleri'nin yıldızıydı! Burcu Binici sevgilisiyle mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu Burcu Binici rapçi sevgilisi Tankurt Manas geçtiğimiz gün nikah masasına oturdu. Binici gelinliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı

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2010 yılında Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Düriye'nin Güğümleri adlı dizide 'Huriye' karakterine hayat vererek adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Burcu Binici geçtiğimiz gün dünyaevine girdi.

Sosyal medya hesabından duyurmuştıu

Birçok dizi ve filmde rol alan şimdilerde ise Oktay Kaynarca'nın daha yayınlanmadan çok ses getirmeyi başaran Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alacak olan ünlü oyuncu rap dünyasının ünlü isimlerinden Tankurt Manas ile evlilik kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Daha önce kendisi gibi oyuncu Ahmet Kayakesen ile aşk yaşamaya başlayan ve evlilik yolunda giden aşkları ihanetle biten Burcu Binici uzun bir süre kalbinin kapılarını aşka kapatmıştı.

Aradığı aşkı onda buldu!

Aradığı aşkı rapçi sevgilisinde bulan güzel oyuncu bir süredir aşk yaşadığı Tankurt Manas ile Beşiktaş evlendirme dairesinde mutluluğa 'evet' dedi. Ünlü oyuncu evlilik haberini sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

İnstagram hesabı üzerinden nikahta çekilen görüntüleri 'Sıfır şaka' notu ve emojilerle paylaşan ünlü oyuncunun fotoğrafına binlerce beğeni geldi. Sade ve zarif gelinliğiyle herkesi büyüleyen Binici'nin takipçileri ve birçok ünlü isim tebrik dileklerinde bulundu.

Burcu Binici kimdir?

6 Temmuz 1986 senesinde Erzurum'da dünyaya gelen Burcu Binici aslen Rizelidir. Küçük yaşlarından beri oyunculuk ve dans eğitimi alan ünlü isim Anadolu Ateşi'nde çalışan bir hoca tarafından fark edilince hayatı değişti.

Bir yıl kadar Anadolu Ateşi'nde dans eden isim daha sonra oyunculuk yapmaya karar verdi. Binici 2007 yılında Bir Bulut Olsam dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı.