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Tsao: 32 milyon dolar harcamaya hazırım Çin'e karşı direnin

Tsao: 32 milyon dolar harcamaya hazırım Çin'e karşı direnin

United Microelectronics isimli ünlü mikroçip şirketinin sahibi olan Tayvanlı iş insanı Robert Tsao, sivillerden oluşacak ordunun Çin'e karşı direnişi için kendi servetinden 32 milyon dolar harcamaya hazır olduğunu söyledi.

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United Microelectronics isimli ünlü mikroçip şirketinin sahibi olan Robert Tsao, sivillerden oluşacak ordunun Çin'e karşı direnişi için kendi servetinden 32 milyon dolar harcayabilir.

Tayvan'ın en tanınmış iş insanlarından 75 yaşındaki Tsao, düzenlediği basın toplantısında Çin tehdidinin giderek büyüdüğünü belirterek, üç yıl içinde üç milyon kişiye askeri eğitim verilmesi gerektiğini belirtti.

"Sadece vatanımızı korumayacağız, aynı zamanda uygarlığın gelişimine büyük katkıda bulunacağız"

Çelik yelekle kameraların karşısına geçen Tayvanlı iş insanı, "Eğer bunu başarabilirsek sadece vatanımızı korumayacağız, aynı zamanda uygarlığın gelişimine büyük katkıda bulunacağız" dedi.

Daha önce Çin anakarasıyla birleşmeyi savunan Tsao, Hong Kong'da demokrasi yanlılarına yönelik sert müdahale nedeniyle fikir değiştirdiğini söylemişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başında Tayvan’a yaptığı ziyaretin ardından bölgede tansiyon hızla yükselmiş, Çin bağımsızlığını tanımadığı ada etrafında askeri tatbikatlar gerçekleştirmişti.

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