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Bu kan grubundakiler son araştırma korkuttu! Tehlike 5 kat daha fazla

Bu kan grubundakiler son araştırma korkuttu! Tehlike 5 kat daha fazla

ABD'de yapılan bir araştırma kan grubu A olan insanların bazı hastalıklara yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

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ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Maryland Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, kan grubu A olan bireylerin hastalanma ve ciddi rahatsızlıklara yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

60 yaşından önce... 5 kat fazla!

Marylan Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, kan grubu A olan bireylerin 60’ıncı yaş gününden önce beyin kanaması geçirme riskinin diğer kan gruplarına sahip bireylere göre 5 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

İkinci sırada 'B' var en düşük risk ise...

Tıp dergisi Neurology’de yayınlanan araştırmada erken beyin kanaması geçirme riskinin kan grubu A olan kişilerde daha yoğun olduğu belirtildi. Bilim insanları kan grubu A olan bireylerden sonra kan grubu B olanların geldiğini aktarırken, kan grubu 0 olanların riskinin ise daha düşük olduğunu tespit etti.

"Sebebini bilmiyoruz"

Araştırmayı yürüten nöroloji profesörü Dr. Steven Kittner, “Henüz A kan grubunun neden riski artırdığını bilmiyoruz ama bunun damarları tıkayan faktörlerle ile ilgili olması olası” yorumunu yaptı.

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