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Bildirt ilk yatırımını aldı

Bildirt ilk yatırımını aldı

Yazılım sektöründe birçok değerli girişim çıkan ülkemizde bir yatırım haberi daha geldi. Web sitelerine bildirim altyapısı hizmeti veren Bildirt ilk yatırımını aldı.

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Ülkemizde başta oyun sektörü olmak üzere birçok yazılım firması yatırım almaya ve global pazara açılma konusunda haberler peş peşe geliyor. Bunlardan en yenisi ise Bildirt.

Web sitelerinin ziyaretçilerine bildirim gönderebilmesi için gerekli alt yapıyı sağlayan Bildirt, ilk yerli yatırımını aldığını duyurdu. Halihazırda birçok web sitesinin kullandığı, Fios Yazılım A.Ş. çatısı altında büyüyen ilk yerli bildirim sistemi Bildirt yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre alınan bu yatırımla beraber kadrolarını genişletmeyi ve kısa sürede dünya pazarına açılarak unicorn olmayı hedeflediklerini belirtti.

Global pazarda en güçlü olma hedefi

Bildirt’in CEO’su Vahap Ayzet, “alınan bu yatırımla beraber, Bildirt büyümesine hızla devam edecek olup, kısa sürede global pazarda en güçlü aktör olmayı hedefliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

 Türkiye’nin Yazılım Atağı

Türkiye’de yerli startupların başarısı sınırları aşıyor. İlk olarak 2020 yılında Peak Games’in eriştiği “Turcorn” seviyesine 2022 itibari ile 6 firma erişebildi. 10 milyar dolar değeri aşıp decacorn olan ise 2 firma var. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, daha önceki yaptığı açıklamasında ise 2023 yılına kadar unicorn şirket sayısı hedefinin 10 olduğunu söylemişti. 

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