Çiçek Dilligil'in oğlu Ardahan Toprak cinsiyet değiştirdi! Yeni adını ve görüntüsünü paylaştı

Temiz magazin Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci Seyhan Erdağ, konuyla ilgili usta oyuncu Çiçek Dilligil ile görüştü. Dilligil şunları söyledi:

"26 yaşında artık bir birey. Aile olarak çocuğumuzun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım, 'hadi' diye bir süreç değil. Heves ve marjinal bir durum da değil"