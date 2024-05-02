Çiçek Dilligil'in oğlu Ardahan Toprak cinsiyet değiştirdi! Yeni adını ve görüntüsünü paylaştı
Oyuncu Çiçek Dilligil ile müzisyen Bora Öztoprak'ın çocukları Ardahan Öztoprak'ın, eğitimi için gittiği Amerika'da cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı. Çiçek Dilligil, yeni adı 'Ayda' olan 26 yaşındaki çocuğu hakkında ilk kez konuştu.
'Çılgın Bediş', 'Kaygısızlar', 'Baskül Ailesi', 'Tövbeler Olsun' ve 'Dilek Taşı' gibi projelerde yer alan Çiçek Dilligil ile müzisyen Bora Öztoprak'ın 1997 yılında dünyaya gelen oğulları Ardahan Öztoprak, eğitimi için ABD'ye gitmişti.
Uzun süredir Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak'ın, kadın kimliğine yöneldiği ortaya çıktı.
Fiziksel görüntüsünü ve adını değiştiren Ardahan Öztoprak'ın yeni ismi 'Ayda' oldu.
Temiz magazin Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci Seyhan Erdağ, konuyla ilgili usta oyuncu Çiçek Dilligil ile görüştü. Dilligil şunları söyledi:
"26 yaşında artık bir birey. Aile olarak çocuğumuzun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım, 'hadi' diye bir süreç değil. Heves ve marjinal bir durum da değil"