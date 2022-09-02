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Kırıkkale'de ambulans kazaya karıştı; 3'ü sağlıkçı 4 yaralı

Kırıkkale'de ambulans kazaya karıştı; 3'ü sağlıkçı 4 yaralı

KIRIKKALE'de otomobille çarpışan ambulans aracı kazanın şiddetiyle yan yattı. 3'ü sağlık çalışanı 4 kişinin yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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Hasta ihbarına giden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ait E.Ö'nün kullandığı 71 AAC 214 plakalı ambulansla H.C. idaresindeki 06 YA 5145 plakalı otomobil, Sanayi Mahallesi 1532. Sokak'ta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle sağlık görevlileri E.N.K. ve U.S. yaralandı.

Hayati tehlikelileri bulunmayan yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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