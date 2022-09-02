Mika Raun dur durak bilmiyor! Cinsel ilişki ve ayak yalama itirafları mide bulandırdı

Tiktok fenomeni Mika Raun geçtiğimiz haftalarda cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmişti. Fenomen isim katıldığı programda sevgilisiyle yaşadığı cinsel fantezileri utanmadan anlatması ile gündem oldu.

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2 yıl önce çektiği videolarla adını Tiktok hesabı üzerinden geniş kitlelere duyuran asıl adı Mikail Can olan Mika Raun geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatı ve estetikleriyle uzun süre gündemlerden düşmemişti.

Tiktok'ta adını duyurduktan sonra Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programına katılan Mika Raun program boyunca söyledikleriyle tüm Türkiye'nin dikkatini çekmişti.

Cevapları herkesi şok etti

Videoları ve tarzıyla çok sık eleştiriye maruz kalan Mika Raun söyledikleriyle de herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı soru cevap etkinliğinde sevgilisiyle cinsel ilişki sorularına verdiği cevaplarla gündem olan Mika Raun yine cinsel ilişki itiraflarıyla gündem oldu.

Soru cevap etkinliğinde sorulan 'Sevgilinle cinsel hayatın var mı?' sorusuna 'Nefes almaya vaktim olmuyor' diyerek cevap vermişti. Fenomen isim bu defa cinsel ilişki sorularını Berkay Demirci'nin sunduğu 'Gıybet mi?' adlı Youtube kanalından cevapladı.

Annesi ve babası destekliyormuş!

Anne ve babasının kendisini her konuda desteklediğini söyleyen Mika Raun sözlerinin devamında erkek arkadaşının kendisine çok bağlı olduğunu da açıkladı.

Erkek arkadaşının çok dindar olduğunu ve evlilik düşündüğünü söyleyen Mika Raun söylediği bir sözle ise herkesi şok etti. Ünlü ismin "ayağımı öptüğü videolar var" itirafı sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

"Ayaklarımı yalaması hoşuma gidiyor"

Mika Raun'un cinsel ilişki sorusuna verdiği cevap ise mideleri bulandırdı. Berkay Demirci'nin 'cinsel hayat' sorusu karşısında cinsel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. Raun cinsel hayatı için "Benim için hiçbir önemi yok. Ben yeni şeyler keşfediyorum. Erkek arkadaşımın ayaklarımı yalaması hoşuma gidiyor" dedi.