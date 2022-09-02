Masterchef Burak Kaya'nın başı dertte: Eski sevgilisi şiddet olayını ifşa etti, yer yerinden oynadı

Türkiye'nin bir numaralı yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda olaylar bitmek bilmiyor. Yeni sezona yarışmacılar arasındaki tartışmalar damga vururken geçtiğimiz günlerde yarışmacı Burak Kaya'nın bir diğer yarışmacı Gamze'ye sarf ettiği sözler olay olmuştu. MasterChef yarışmacası Burak Kaya'nın eski sevgilisinin akıllara zarar şiddet itirafları ise gündeme bomba gibi düştü. İşte Burak Kaya ile ilgili ortaya atılan şiddet iddiaları ve tüm detayları...

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TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu bomba gibi başladı. Yarışmacılar arasındaki gerginlik programa damga vururken yarışmacı Burak Kaya'nın geçtiğimiz günlerde bir diğer yarışmacı Gamze ile ilgili sarf ettiği sözler tepkilere neden olmuştu. Jüri üyeleri yarışmacı Burak Kaya'ya sert tepkiler gösterirken, Kaya şimdi ise eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme geldi. İşte eski sevgilisinin olay yaratan açıklamaları ve itirafları....

Youtube fenomeni Ata Benli ifşaladı

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonunda yarışmacı olarak katılan Burak Kaya'nın daha önce oyunculuk yaptığı ortaya çıkmıştı. Yakışıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Kaya hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Youtube fenomeni Ata Benli yarışmacı Burak Kaya'nın eski sevgilisine ulaştığını ve sevgilisinin şiddet gördüğünü itiraflarını ifşa etti.

Boğazımı sıkıp şiddet uyguladı

Youtube fenomeni Ata Benli, MasterChef Türkiye yarışmacası Burak Kaya'nın eski sevgilisinin kendisine ulaştığını iddia ederek bazı telefon konuşmalarını yayınladı. Eski sevgilisi olduğunu iddia eden kişi yaptığı açıklamada; "Bana o.. diyordu bak kelimesi kelimesine. Ayna bağımlısı, kendisini aynadan alamaz. Böylelerinin televizyonda olmaması lazım. Okuyorum hakkındaki yorumları işte 'çok yakışıklı, çok yetenekli' diye. Ama görünenin arkasında böyle bir gerçek var." ifadelerini kullandı. Ayrıca yine aynı kişi Burak Kaya'nın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek; Kendisinin boğazını sıkıp şiddet uyguladığını ve Kaya'yı ailesine şikayet ettiğini belirtti. Son çareyi ise adresini değiştirmekte bulduğunu itiraf etti.

Gamze'ye "Geri zekalı ve çakal" sözleri olay oldu

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta yarışmacı Burak Kaya'nın bir diğer yarışmacı Gamze'ye "Geri zekalı ve çakal" sözleri kriz çıkarmıştı. Kaya eleme adayı için yapılan oylama sırasında "Gamze'ye gerizekalı ve çakal dedim. Yüzüne karşı da söylerim" itirafı jüri üyelerini adeta çileden çıkarmıştı. Bu sözlere çok sinirlenen şefler Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacıya sert bir tepki vermişti. Somer Sivrioğlu yarışmacının sözünü keserek, "Hop, burada bir dur. Öyle bir laf kullanamazsın. Eğer böyle bir laf söylediysen biz buna izin vermeyiz. Çünkü bu hakaret" diye tepki göstermişti. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ise "Sen o laflardan dolayı özür dileyeceksin. Sen dileyeceksin, o dilemeyecek. Devamını getirme" diyerek bağırdı ve Kaya'yı uyarmıştı. me