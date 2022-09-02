En içten seven burçlar hangileridir? İşte buram buram samimiyet kokan o burçlar

Astrolojiye ilgi duyanlar mutlaka bilir; bazı burçlar karakterleri gereği oldukça soğuk ve samimiyetsiz olurken, bazıları ise buram buram samimiyet kokar İşte her alanda samimi duygularını hissedeceğiniz burçlar.

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İnsanların davranışlarında, hareketlerinde ve konuşmalarında muhakkak burçların da etkisi bulunuyor. Özellikle astrolojiye inananlar bu durumdan oldukça emin. Burçlar, insanların genellikle karakterleri hakkında önemli ipuçları verebilir. Bu bağlamda bazı burçlar samimiyetleriyle, bazıları ise soğuklukları ile bilinir.

İşte her ortamda samimi duygularıyla kendini belli eden o burçlar...

Yay

En sempatik burçların başında gelir. Herkese karşı sıcakkanlıdır. Neşeli tavırlarından ötürü genelde çevresinde sevilen bir tiptir. Yay burcu olmanın verdiği yaşam sevgisi en büyük motivasyon sebeplerinden biridir. Geleceğe hep iyimser bakıp, olumsuz hadiselerin moralini bozmasına izin vermezler. Her yeni güne aynı umut ve hevesle uyanırlar. Bu pozitif enerjilerini başka insanlara da yansıtırlar. İnce ve zekice esprileriyle en sıkıcı ortamları bile şenlendirirler. İş ortamında, okulda veya özel hayatında aynı eğlenceli tavrını yansıtırlar.

Balık

Zodyak’ın melek burcu olarak gösterilebilir Balık burçları. Oldukça duygusal ve merhametlidirler. Derin vicdanınla yelkenleri çabucak suya indirmeleri ile bilinir. Başı sıkışanın yardım isteyeceği ilk kişilerdendirler. Empati yetenekleri gelişmiş olduğundan karşısındakinin yerine kendini koyar ve onun ruh halini anlayabilirler. Depresif yönleri olsa da bunun zararını kendine yansıtmazlar. Çevresindekilere karşı hep yardımsever bir tavırla yaklaşırlar. İnsanlara çabuk kanmak gibi negatif bir özellikleri vardır ama aptal yerine konmaya da çok bozulurlar. Bu özelliklerinin sebebi herkesi kendileri gibi iyi niyetli sanmalarından kaynaklanır.

Terazi

Bir diğer güler yüzlü burç ise Venüs gezegeninin etkisindeki Terazi burcudur. Kibarlık ve zariflik bu kişilerin doğanda var. Huzur onlar için oldukça önemli olduğu için “Aman ağzımızın tadı kaçmasın.” diyerek kavga ve gürültüden uzak durmaları hiç şaşırtıcı olmaz. Bulundukları ortamlarda gerginlik çıkmaması için ellerinden geleni yapar, arabuluculukla sorunları tatlıya bağlarlar. Görgülü ve ince düşünceli insanlardandırlar. Bu kadar kibar olmaları bazen eleştirilse de bu kişiler yaşama dair her detayı güzelleştirmeye çalışırlar. İnsanlara karşı sıcakkanlı ve ince tavırlarla yaklaşır, olumlu diyaloglar kurar, görüşmeleri tatlı bir şekilde sonlandırırlar. Medeni üsluplarıyla kendilerini sevdirirler. Uzlaşı için gerekirse kendi fikirlerinden taviz verirler. Karşısındakinden kabaca muamele görseler bile nezaketlerini bozmazlar. Tatlı dilleri yılanı bile deliğinden çıkaracağına inanırlar.