Herkesin anında silip süpürdüğü parmak kebabı tarifi! Bir lokma alan hayran kalıyor

Et yemeklerinin Türk mutfağında oldukça önemli bir konuma sahip olduğu bilinen bir gerçek. Türlü türlü çeşitler ile sofraları renklendiren et yemekleri, birçok kişi için olmazsa olmaz yemek türleri arasında yer alıyor. Kebap türleri de bu bağlamda sofralar için oldukça önemli bir yemek çeşidi olarak biliniyor. Türlü türlü kebap çeşitleri, birçok zevke ve damak tadına hitap ediyor. Parmak kebabı da bu yemek türleri arasında en çok tercih edilen kebaplar arasında yer alıyor. İşte parmak kebabı malzemeleri ve yapılışı ile ilgili tüm bilgiler...

Parmak Kebabı İçin Malzemeler :

350 gr kuşbaşı et

3 adet orta boy patates

3 adet küçük boy patlıcan

2 adet yeşil biber

3 adet küçük boy domates

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı su

Tuz, karabiber

Parmak kebabı nasıl yapılır?

Parmak kebabı yapmak için öncelikle 350 gr kuşbaşı doğranmış eti kızgın bir teflon tencere içerisine koyun. 5 dakika aralıklarla karıştırarak, kavurun. Sonrasında etlerin üzerini biraz geçecek kadar su ekleyin. Etler suyunu çekene dek pişirin.

Etlerin pişmesinin ardından üzerine 1 adet ince ince doğranmış kuru soğan ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip, 2-3 dakika kadar kavurun. Sonrasında 3 adet küçük boy küp küp doğranmış domatesi ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyip, iyice karıştırın. Tencerenin kapağını kapatarak, etler hafifçe suyunu çekene dek pişirin.

Bir diğer yandan 3 adet küçük boy patlıcanı şerit şerit soyun ve parmak uzunluğunda doğrayın. 3 adet orta boy patatesinde kabuklarını soyarak elma dilimi şeklinde doğrayın. Öncelikle patatesleri kızgın yağ içinde güzelce kızartın ve sonrasında da patlıcanları kızartın.

Sonrasında kızaran patatesleri yuvarlak büyük borcam kabının kenar kısımlarına düzgünce dizin. Üzerlerine de patlıcanları aynı şekilde dizin. Orta kısma hazırladığınız et soteyi ekleyin. Etlerin kenar kısımlarını domates dilimleri güzelce yerleştirin. 2 adet yeşil biberi 3-4 parçaya ayırın. Bu biberleri de patlıcanların üzerine yerleştirin.

Diğer yandan 1 yemek kaşığı domates salçasını 1 buçuk su bardağı su ile ayrıştırın. Salçalı suyun içine az miktar tuz ekleyip iyice karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı parmak kebabı üzerine gezdirerek, dökün. Sonrasında parmak kebabının üzerini ıslatılmış yağlı kağıt ile kapatın. Daha önceden 190 derece ısıtılmış fırına verin. Kebap hafifçe suyunu çekene kadar pişirin.

Parmak kebabı piştikten sonra sıcak olarak servise hazır hale gelecektir

Parmak kebabı kaç dakikada hazırlanır?

Parmak kebabı tarifini hazırlamak için toplamda 65 dakikalık süre gerekmektedir. Bu sürenin 45 dakikası hazırlık, 20 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 3 kişilik parmak kebabı için geçerlidir.