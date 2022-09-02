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Trump'ın damadı Kushner kitap yazdı! Erdoğan: Danışmanlar hayal kırıklığına uğratır, damatlar yapmaz

Trump'ın damadı Kushner kitap yazdı! Erdoğan: Danışmanlar hayal kırıklığına uğratır, damatlar yapmaz

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Beyaz Saray günlerini kitaplaştırdı. Kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump arasında geçen 'damat' diyaloğuna da yer verildi. Kushner kitabında Erdoğan'la bir anısını paylaşırken, "Erdoğan, aynı zamanda damladı olan Maliye Bakanı olan Berat Albayrak'a baktı ve 'danışmanlar hayal kırıklığına uğratır, damatlar yapmaz' dedi" ifadelerine yer verdi.

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Geçtiğimiz haftalarda FBI tarafından basılan evinde gizli belgeler bulunan ABD'nin eski Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başkanlığı sırasındaki baş danışmanı Jared Kushner, Beyaz Saray anılarını “Breaking History” ismiyle kitaplaştırdı. Kitapta Türkiye ile ilgili bölümler de dikkat çekti. 

Kushner kitabında 28 Şubat 2019'da İsrail-Filistin barış planını görüşmek için Ankara’ya düzenlediği ziyareti anlatırken "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda 600 milyon dolara tamamladığı devasa cumhurbaşkanlığı sarayında görüştüm ve ona barış planımızı anlattım. İyi geçmedi ama zaten aksini düşünmemiştim" diyor.

Ticari ilişkiler sözleri için teşekkür etti

Kitaba göre Erdoğan 50 milyar dolarlık karşılıklı ticareti iki katına çıkarmayı istediğini söyleyince Kushner, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ABD yaptırımlarına yol açabileceğini söylüyor. Erdoğan’ın ticari ilişkileri geliştirme konusundaki isteği için kendisine teşekkür ettiğini aktaran Kushner şöyle devam ediyor:

'Damatlar hayal kırıklığına uğratmaz'

"Ardından, aynı zamanda damadı olan Maliye Bakanı Berat Albayrak'a baktı ve danışmanların bazen cumhurbaşkanlarını hayal kırıklığına uğratabileceğini ancak damatların bunu yapmayacağını söyledi."

Tramp'ın kızına 3 çocuk tavsiye etti

Yine kitaba göre Erdoğan, Kushner ve eşi Ivanka Trump’ın daha fazla çocuk yapmasını istiyor ve mitinglerde yaptığı "üç çocuk" çağrısı üzerine şakalaşıyorlar.

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