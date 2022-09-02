Önce cinsiyet değiştirdi sonra dekolte verdi! Çukur'un Timsah Celal'i o pozlarıyla gündem oldu

Çukur dizisindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz Trans birey olduğunu açıklamış ve cinsiyet değiştirmişti. Ünlü oyuncu sosyal medyada verdiği pozlarla olay yarattı.

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Show TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Çukur'da Timsah Celal karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz geçtiğimiz ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla trans birey olduğunu açıklamıştı.

Açıklamalarıyla gündem olmuştu

Cam Tavanlar gibi birçok film ve dizide rol alan ünlü oyuncu "Travestiyim, diye ’ayol’ diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" demiş ve uzun süre açıklamalarıyla gündemlerden düşmemişti.

Açıklamalarının ardından Yılmaz, cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmiş ve ismini Melis Bendeli olarak değiştirmişti. Daha sonra Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programına konuk olan ünlü oyuncu bu süreçte yaşadıklarını anlatmıştı.

Armağan Çağlayan'ı bile ağlatmıştı

"Hayatım gitmiyordu. Kabuslardan bir yerlerden atıyorum kendimi sürekli. İlerletemiyorum hayatımı. Bu sosyal olarak da böyle, iyice eve kapanmalar böyle... Dünyadan çekilmiştim veya onu öldürecektim, Allah'tan korktum travesti oldum yani öyle söyleyeyim" sözleriyle Armağan Çağlayan'ı ağlatan Melis Bendeli söyledikleriyle herkesi etkilemişti.

Yeni kimliği Melis Bendeli olarak sosyal medya hesabı açan ünlü oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden biri haline geldi. Ünlü oyuncu göğüs estetiği sonrası iddialı pozlarıyla İnstagram'a hızlı bir giriş yaptı.

O pozu binlerce beğeni aldı

Son olarak İnstagram hesabından göğüs dekolteli ve şortlu fotoğrafıyla herkesi büyüledi. Fotoğraflarındaki değişimleri ve yaptırdığı estetiklerle dikkat çekti. Fotoğrafı kısa sürede birçok beğeni alan ünlü oyuncu bazı takipçilerinden "Estetiklerin güzel olmamış" yorumları alırken bazıları tarafından "Çok güzel olmuşsun" yorumları aldı. İşte Melis Bendeli'nin o pozu...