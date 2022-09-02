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İçişleri'nden 81 ile yeni genelde! Yıl sonuna kadar yoğunlaştırılması istendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İçişleri'nden 81 ile yeni genelde! Yıl sonuna kadar yoğunlaştırılması istendi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar” ile ilgili genelge gönderdi. Böylelikle yetkisiz ve usulsüz ışıklı/sesli uyarı işareti (çakar) kullanımının önüne geçilmesine yönelik denetimlerin yıl sonuna kadar yoğunlaştırılması istendi.

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İçişleri Bakanlığı son dönemde yetkisiz çakar kullanımına yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Bakanlık 81 İl Valiliğine “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar” ilgili yeni bir genelge gönderdi.

Yıl sonuna kadar yoğun denetim talebi

Valiliklerden yetkisiz ışıklı/sesli uyarı işareti (çakar) ve geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçmeye yönelik denetimlerin yıl sonuna kadar sürekli ve yoğun bir şekilde yapılmasını istedi.

Valiliklere gönderilen genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve sürme kuralları" başlıklı ilgili maddesinde geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, bu araçların sürülmesi sırasında uygulanacak kurallar ile ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenerek, “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik” kapsamında 2021 yılında yürürlüğe girdiği ifade edildi.

İlgili Kanunun ve mevzuat kapsamında geçiş üstünlüğüne sahip araçların halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan, duyulur ve görünür geçiş üstünlüğü işaretini vermek şartı ile ancak görev halinde iken/ amaçları doğrultusunda kullanılabileceği ifade edildi.

Keyfi bir şekilde geçiş üstünlüğü hakkını kullananlara idari para cezası uygulanıyor

Genelgede, ayrıca zorunlu olmadığı halde gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücüler ile geçiş üstünlüğüne sahip olmadığı halde anılan cihazları araçlarında bulunduran ve kullananlar hakkında idari para cezası yaptırımı uygulandığı ifade edildi.

Özellikle son dönemde trafik güvenliğini tehlikeye sokan yetkisiz çakar kullanımına ilişkin vatandaşların şikayetleri de dikkate alınarak, yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı işareti, geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla valiliklerden; ülke genelinde denetimlerin artırılarak özel denetim planlamalarının yapılması ve bu faaliyetlerin yıl sonuna kadar etkin, yoğun ve sürekli olarak devam ettirilmesi istendi.

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