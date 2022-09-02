F-16 kokpitinde sürpriz isim! Kalkıştan hemen önceki hareketi onlara mı yaptı? Sessiz mesaj...

Akar, uçuş için "Her zaman her yerde" parolasıyla görev yapan 113. Filo Komutanlığı'na geldi. "Ceylan" çağrı adına sahip Filo Komutanlığının personeli tarafından karşılanan Akar, daha sonra uçuşa yönelik "Ceylan Filo Lider Brifingi" aldı.