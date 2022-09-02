Galatasaray, Kaan Ayhan için yeniden harekete geçti! 4 milyon euro teklif edildi

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, milli savunma oyuncusu Kaan Ayhan için bir kez daha harekete geçecek.

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Yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen Galatasaray yönetimi, uzun süredir kadrosuna katmayı planladığı Kaan Ayhan için de bir hamle yapacak.

Sarı kırmızılılar, İtalya’ya giderek Sassuolo Kulübü ile masaya oturacak. Kaan’ın bonservisi için 4 milyon Euro teklif edecek olan sarı kırmızılılar, diğer taraftan futbolcunun istediği yıllık 1.7 milyon Euro’yu düşürmeye çalışacak.

Galatasaray. futbolcuya yılda en fazla 1.5 milyon Euro garanti para vermeyi planlıyor.