Gülşen'in ezan videosu çıktı! Gülşen'i asıl yakan bu 'edepsizliği' oldu deniyor eşi ve oğluyla...
Şarkıcı Gülşen bir konserindeki 'sapık imam hatipli' sözleri sebebiyle 3 gün hapis yatmıştı. 8 yıla kadar hapisi istenen Gülşen ev hapsine alınırken bugün bir ezan videosu sosyal medyaya düştü. 'Dini değerleri aşağılamakla' suçlanan Gülşen bu videosu gündeme oturdu. Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan Çolakoğlu ile ev hapsinde tutulurken, yeni iddialar da ortaya atıldı. Gülşen 'i asıl yakan şeyin de başka olduğu söyleniyor. İşte Gülşen'e yöneltilen suçlama ve olay ezan videosu...
TÜRKİYE'nin tanınmış şarkıcılarından Gülşen hakkında hazırlanan iddianameyle bugün bir kez daha gündemin ilk sırasına oturdu. 3 yıla kadar hapis cezası istenen Gülşen'in iddianame yayınlandığı gün 'ezan' videosu da sosyal medyaya düştü. 'Sapık imam hatipli' sözleri sebebiyle dini aşağılamakla itham edilen Gülşen'in yeni videosu tüm algıyı altüst edecek türden... Gülşen 3 gün hapis yattıktan sonra ev hapsine alınmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra tek kelime etmeyen Gülşen eşi ve oğluyla evinde sessizliğe büründü. Sosyal medya ise Gülşen vakasını enine boyuna tartışmaya devam ediyor. Gülşen'i 'şaka yaptım' dediği ve özür dilediği sözlerinin değil sahneye çıktığı son halinin yaktığı söyleniyor. İşte Gülşen'in ezan videosu ve iddialar:
Gülşen neyle suçlanıyor?
Şarkıcı Gülşen Nisan ayında verdiği bir konserinde söylediği sözler Ağustos ayında video ile sosyal medyanın gündemine düşünce tutuklanmıştı. Gülşen o sözleri orkestradaki arkadaşımla şakalaşmam diyerek izah etmiş ve özür dilemişti. Ancak savcı Gülşen'i tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk etmiş ve ünlü isim 3 gün Bakırköy Kadın Kapalı cezaevinde hapis yatmıştı. Gülşen'in avukatları tutuklu yargılamaya itiraz edince ünlü isim ev hapsi kararı ile tahliye edilmişti. Cezaevi çıkışında tek kelime etmeyen Gülşen eşi ve oğluyla kendini evine kapattı. Gülşen'in ev hapsine yapılan itiraz reddedilirken bugün savcının hazırladığı iddianame ve onunla eş zamanlı sosyal medyaya düşen 'ezan videosu' gündeme oturdu.
Gülşen iddianamesi 3 yıl hapis istendi
Gülşen Çolakoğlu hakkında hazırlanan iddianame tam 48 sayfa... İddianamede 702 kişi müşteki sıfatıyla yer alırken, KADEM ve bir İmam Hatip derneği dikkat çekti. Gülşen'i tutuklatan savcı ünlü şarkıcı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Gülşen'e yönelttiği suçlama ise özetle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçu... İddianame kabul edilirse Gülşen Çolakoğlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Mahkeme bu suçtan yargılarsa 3 yıla kadar hapis cezası söz konusu olacak.
Gelelim iddianame kadar gündeme oturan Gülşen'in 'ezan' videosuna...
Gülşen'in dini hassasiyeti yok mu?
Şarkıcı Gülşen 'İmam Hatipli' sözleri sebebiyle dini değerleri aşağılamakla itham edildi. Her ne kadar 'İmam Hatip mezunu orkestra arkadaşımla şakalaşmamdı" dese de kamuoyunda onun hakkında böyle bir yargı yerleşti. Peki bir Karadeniz kızı olan Gülşen, gerçekten dini değerlere karşı hassasiyeti olmayan biri mi? İşte sosyal medyaya iddianame hazırlandığı gün düşen yeni video bu ithamı tartışmaya açtı.