Gülşen'in ezan videosu çıktı! Gülşen'i asıl yakan bu 'edepsizliği' oldu deniyor eşi ve oğluyla...

TÜRKİYE'nin tanınmış şarkıcılarından Gülşen hakkında hazırlanan iddianameyle bugün bir kez daha gündemin ilk sırasına oturdu. 3 yıla kadar hapis cezası istenen Gülşen'in iddianame yayınlandığı gün 'ezan' videosu da sosyal medyaya düştü. 'Sapık imam hatipli' sözleri sebebiyle dini aşağılamakla itham edilen Gülşen'in yeni videosu tüm algıyı altüst edecek türden... Gülşen 3 gün hapis yattıktan sonra ev hapsine alınmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra tek kelime etmeyen Gülşen eşi ve oğluyla evinde sessizliğe büründü. Sosyal medya ise Gülşen vakasını enine boyuna tartışmaya devam ediyor. Gülşen'i 'şaka yaptım' dediği ve özür dilediği sözlerinin değil sahneye çıktığı son halinin yaktığı söyleniyor. İşte Gülşen'in ezan videosu ve iddialar: