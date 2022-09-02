Farah Zeynep Abdullah'ı makyajsız haliyle görenler tanıyamadı! Resmen hayranlarını kandırmış

Bir zamanlar Kanal D'de yayınlanan ve reyting rekoları kıran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde gösterdiği performansla yıldızı parlayan Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

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Kanal D'de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah, hayat verdiği Aylin karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu rol aldığı projelerin yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Makyajsız halini görenler tanıyamadı

Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin ardından Kurt Seyit ve Şura, Masumlar Apartmanı gibi projelerde yer alırken son olarak başrol oynadığı Bergen filminde ses getirmişti. Güzel oyuncu doğallığı ve güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekerken Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun paylaştığı makyajsız fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı. Binlerce beğeni alan gönderinin altında takipçileri "güzellik abidesi", "Aylin den bile güzel sin", "Ne kadar güzelsin Farah" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Farah Zeynep Abdullah'ın o pozları;

Farah Zeynep Abdullah kimdir, nereli ve kaç yaşında?

17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın babası Arap kökenli, Annesi ise Boşnak kökenlidir. Çocuk yaşlarda tiyatro ve müziğe ilgi duyan Zeynep, Lise eğitimine Türkiye'de İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başlamıştır. Daha sonra babasının işleri nedeniyle İngiltere'ye taşınarak Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık dersleri almıştır.

Oyunculuk kariyeri için üniversite kaydını donduran Farah Zeynep, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinden gelen teklifi geri çevirmemiş deneme çekimlerinin ardından diziye Aylin karakteri olarak katılmıştır. Reyting rekoları kıran dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, İngiltere'ye döndü ve eğitimini tamamladı.

Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın Kelebeğin Rüyası adlı filminde rol alan Farah Zeynep, bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaşmıştır. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynayan güzel oyuncu aynı yıl 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği Bi Küçük Eylül Meselesi filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi ve son olarak Bergen filminde başrol oynarak oyunculuğu herkese ispatladı.

Filmografi

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu

2014 Kurt Seyit ve Şura – Şura

2013 Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz

2014 Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül

2014 Unutursam Fısılda – Ayperi

2022 Bergen

Ödüller

2011 2011 Antalya Televizyon Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

2013 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri – Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

2014 46. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kimdir