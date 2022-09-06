OPEC+'dan petrol üretimini düşürme kararı: 100 bin varil azaltıyor

OPEC+, ekim ayında petrol üretimini günlük 100 bin varil azaltma kararı aldı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya (OPEC+) dünya ekonomisindeki yavaşlama endişesi karşısında fiyatların düşmemesi için petrol üretimini azaltma kararı aldı.

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OPEC+, resesyon beklentileri gölgesinde son iki yılın en uzun fiyat düşüşü yaşandığı bir dönemde ekim ayı için petrol arzını ufak bir miktar azaltma kararı aldı.

Delegelerin verdiği bilgiye göre grup, petrol üretimini gelecek ay günde 100 bin varil düşürerek Ağustos seviyesine çekecek. Böylece ABD Başkanı Joe Biden’ın çağrısı sonrası Eylül ayı için planlanan üretim artışı Ekim'de geri alınmış olacak.

"Bu hamle ile OPEC+ piyasaya sinyal gönderiyor"

Karar, petrol tüketicisi ülkelerin petrol fiyatlarının da etkide bulunduğu enflasyon baskısı altında ve yaklaşan kış öncesi enerji krizinin eşiğinde olmalarının ardından geldi. Avrupa Birliği’nin Rus petrolüne yönelik beklenen yaptırımı da petrol piyasasındaki sıkılaşmayı artırabilir.

Enverus Analisti Bill Farren-Price’a göre petrol hacmi konusunda somut bir sonuç yaratmayacak bu hamle ile OPEC+ piyasaya sinyal gönderiyor.

Farren-Price, OPEC+’ın bu kararla türev piyasada petrol fiyatlarının düşeceğine yönelik pozisyon alan yatırımcılara mesaj verdiğini belirtiyor.



Traderlar OPEC+'ın arzı sabit tutmasını bekliyordu. Ancak başta Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman’ın geçen ay yaptığı açıklamalar olmak üzere OPEC+ ülkelerinden gelen mesajlar, grubun fiyat düşüşlerine karşı sessiz kalmayacağı yönündeydi.

OPEC+ üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanlarının bir sonraki toplantısı 5 Ekim'de yapılacak

Brent petrol, yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 96 dolar civarında seyrediyor.