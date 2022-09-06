BIST 3.416
DOLAR 18,23
EURO 18,16
ALTIN 1.005,36
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a mesaj: Bir gece ansızın gidebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a mesaj: Bir gece ansızın gidebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Türk savaş uçaklarına yönelik tacizlerini artıran Yunanistan'a bir kez daha sert tepki gösterdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turuna çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk durağı olan Bosna-Hersek ziyareti için yola çıkmadan önce Ankara'da havalimanında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Balkanların istikrarını destekleyen politika izliyoruz. Hırvatistan son yıllarda firmalarımızın ilgisinin arttığı ülkeler arasında yer alıyor. Ziyaretim vesilesiyle cami ve İslam kültür merkezinin açılışını da yapacağız. Balkan turunun hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. 

Yunanistan tacizleri

Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri ile gerek diğer temsilcilerle görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma konusunda hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında ve kendilerine çeki düzen verme durumuna girmiş bulunmaktalar. Oraya yönelik açıklamalarım bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını verecektir. Aksi takdirde hep söylediğin gibi yine söylüyorum. Bir gece ansızın gidebiliriz!

Doğalgaz sıkıntımız yok

Bizim doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor, Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu ve yaptırımları tabi ki Putin'i bu noktaya getirmiştir. Putin'de elindeki tüm imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Avrupa bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirecektir, bizim böyle bir sıkıntımız yok. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şehit olmasaydı dün düğünü olacaktı davetiye paylaşan nişanlısının yazdıkları yasa boğdu
Foto Galeri Şehit olmasaydı dün düğünü olacaktı davetiye paylaşan nişanlısının yazdıkları yasa boğdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da ölen oğlunu bırakmak istemeyen anneden kahreden cümle
Antalya'da ölen oğlunu bırakmak istemeyen anneden kahreden cümle
Adana'da 'suda çırpınan kadın' ihbarı polisi harekete geçirdi
Adana'da 'suda çırpınan kadın' ihbarı polisi harekete geçirdi
Polonya Savunma Bakanı Almanya'yı suçladı: Rus ordusunu güçlendiriyorlar
Polonya Savunma Bakanı Almanya'yı suçladı: Rus ordusunu güçlendiriyorlar
Hande Yener son yaptığıyla pes dedirtti! Sahneye öyle bir kostümle çıktı ki, herkes bakakaldı
Hande Yener son yaptığıyla pes dedirtti! Sahneye öyle bir kostümle çıktı ki, herkes bakakaldı
Ülke enflasyon şoku yaşıyor! Son 47 yılın en yükseği...
Ülke enflasyon şoku yaşıyor! Son 47 yılın en yükseği...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması! 'Abdullah Gül de aday olabilir'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması! 'Abdullah Gül de aday olabilir'
'Profesyonel Türk Dadı' furyası! İstedikleri maaş dudak uçuklattı
'Profesyonel Türk Dadı' furyası! İstedikleri maaş dudak uçuklattı
Klinikte büyük kabus! 6 kişiyi öldürdü! 'Legionella' nasıl bulaşıyor? Bu belirtilere dikkat...
Klinikte büyük kabus! 6 kişiyi öldürdü! 'Legionella' nasıl bulaşıyor? Bu belirtilere dikkat...
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Cehenneme gitmeden önce yargılanmalı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Cehenneme gitmeden önce yargılanmalı
Yağmur gibi zam yağıyor! Bu gece zamlanan motorine daha büyük zam geliyor
Yağmur gibi zam yağıyor! Bu gece zamlanan motorine daha büyük zam geliyor