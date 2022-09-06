Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a mesaj: Bir gece ansızın gidebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Türk savaş uçaklarına yönelik tacizlerini artıran Yunanistan'a bir kez daha sert tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turuna çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk durağı olan Bosna-Hersek ziyareti için yola çıkmadan önce Ankara'da havalimanında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Balkanların istikrarını destekleyen politika izliyoruz. Hırvatistan son yıllarda firmalarımızın ilgisinin arttığı ülkeler arasında yer alıyor. Ziyaretim vesilesiyle cami ve İslam kültür merkezinin açılışını da yapacağız. Balkan turunun hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum.

Yunanistan tacizleri

Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri ile gerek diğer temsilcilerle görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma konusunda hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında ve kendilerine çeki düzen verme durumuna girmiş bulunmaktalar. Oraya yönelik açıklamalarım bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını verecektir. Aksi takdirde hep söylediğin gibi yine söylüyorum. Bir gece ansızın gidebiliriz!

Doğalgaz sıkıntımız yok

Bizim doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor, Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu ve yaptırımları tabi ki Putin'i bu noktaya getirmiştir. Putin'de elindeki tüm imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Avrupa bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirecektir, bizim böyle bir sıkıntımız yok.