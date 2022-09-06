BIST 3.416
DOLAR 18,23
EURO 18,16
ALTIN 1.005,36
HABER /  GÜNCEL

Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi! İki suikastçi kıskıvrak yakalandı talimatı 'Dalton' vermiş

Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi! İki suikastçi kıskıvrak yakalandı talimatı 'Dalton' vermiş

İSTANBUL Beykoz'da işadamı Cihan Ekşioğlu'na suikast hazırlığındaki iki suikastçı, silahları ateşlenmeye hazır şekildeyken yakalandı. Şüphelilerin suikast talimatını “Dalton” kod adını kullanan bir kişiden aldığı belirlendi. Whatsapp konuşmalarında Ekşioğlu'nun polis korumaları için kullanılan ifadeler kan dondurdu.

Abone ol

İstanbul Beykoz Konaklarında geçtiğimiz hafta pusu kurup silahları ateşlemeye hazır bir şekilde bekleyen motosikletli 2 kişi ihbar edildi. tv100'den Levent Albayrak'ın haberine göre polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler emniyete götürüldü ve üst aramaları yapıldı. Üzerlerinde çelik yelek ve silah bulunan şüphelilerin, silahlarının da ateşlenmeye hazır olması polisin dikkatini çekince araştırma derinleştirildi. Sorguya alınan şüpheliler susma haklarını kullandı.

WhatsApp yazışmalarından Ekşioğlu çıktı

Araştırmaya Organize Suçlar Polisi'nin de dahil olduğu olayda teknik inceleme başlatıldı. Şüphelilerin cep telefonları ve whatsapp yazışmaları didik didik incelenerek deşifre edildi. İki şüphelinin suikast için bölgeye geldiği belirlendi. Hedeflerindeki ismin ise ünlü iş insanı Cihan Ekşioğlu olduğu belirlendi. Ekşioğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın gündeme getirdiği Paramount Otel tartışmalarının odağındaki isimdi. Ekşioğlu'nun ismi Sedat Peker'in açıklamalarında da geçmişti. 

'Farketmez, polis korumalarına da sıkarız'

Şüphelilerin “Dalton” kod adını kullanan bir kişiden talimat aldığı, bu kişinin de şüphelilere, Ekşioğlu’nun fotoğrafını gönderdiğini ve “dikkat edin yanında polis korumalarıda var” diyerek uyardığı tespit edildi. Şüphelilerin de kendisine, “farketmez ağabey onlara da sıkarız” dedikleri belirlendi. Teknik incelemenin tamamlanmasıyla şüphelilerin güzergahları da belirlendi. İki kişinin, o bölgede sürekli keşif yaptıkları ortaya çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kerimcan Durmaz'ın o görüntüsüyle takipçilerini korkuttu! 'Bedelini ağır ödedim' demişti...
Kerimcan Durmaz'ın o görüntüsüyle takipçilerini korkuttu! 'Bedelini ağır ödedim' demişti...
Şanlıurfa'da otobüsü çekmek için geldi, hayatının en acı haberini aldı
Şanlıurfa'da otobüsü çekmek için geldi, hayatının en acı haberini aldı
Evlerin fiyatlarını bile çıldırttı! Tarkan'ın İzmir konseri piyasaya yön verdi
Evlerin fiyatlarını bile çıldırttı! Tarkan'ın İzmir konseri piyasaya yön verdi
Karadenizli türkücü İsmail Türüt'e Sedat Peker sorgusu! Peker'e şarkı yazmıştı
Karadenizli türkücü İsmail Türüt'e Sedat Peker sorgusu! Peker'e şarkı yazmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a mesaj: Bir gece ansızın gidebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a mesaj: Bir gece ansızın gidebiliriz
Antalya'da ölen oğlunu bırakmak istemeyen anneden kahreden cümle
Antalya'da ölen oğlunu bırakmak istemeyen anneden kahreden cümle
Adana'da 'suda çırpınan kadın' ihbarı polisi harekete geçirdi
Adana'da 'suda çırpınan kadın' ihbarı polisi harekete geçirdi
Türkiye'nin en yaşı gazisi Emekli Albay Ali Cesuroğlu hayatını kaybetti
Türkiye'nin en yaşı gazisi Emekli Albay Ali Cesuroğlu hayatını kaybetti
Polonya Savunma Bakanı Almanya'yı suçladı: Rus ordusunu güçlendiriyorlar
Polonya Savunma Bakanı Almanya'yı suçladı: Rus ordusunu güçlendiriyorlar
Hande Yener son yaptığıyla pes dedirtti! Sahneye öyle bir kostümle çıktı ki, herkes bakakaldı
Hande Yener son yaptığıyla pes dedirtti! Sahneye öyle bir kostümle çıktı ki, herkes bakakaldı