Evlerin fiyatlarını bile çıldırttı! Tarkan'ın İzmir konseri piyasaya yön verdi

İzmir Kurtuluş Günü için 9 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek olan Tarkan konseri bütün şehirde izdiham yarattı. Kordon'da konser için tutulan ev kiralarının fiyatı dudak uçuklattı!

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9 Eylül'de İzmir'de, İzmir'in Düşman İşgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına bütün şehirde festivaller düzenlenecek. Toplam sekiz bölümden 40'ar dakikadan oluşacak olan düzenlenecek artırılmış gerçeklik destekli interaktif teatral şovda 180 dansçı ve 300 saha çalışanı görev alacak.

Megastar'ı led ekrandan aynı anda izleyebilecekler

Seyircilere 360 derecelik şov deneyimi yaşatılacak olan konserde izleyiciler 1 orta kule ve 6 yan kuleden etkinlik alanını izleyebilecek. Gecenin sonunda Türk Pop müziğinin ünlü ismi Megastar Tarkan sahne alacak. Konuklar etkinliği 1300 metrekarelik led ekranla aynı anda izleyebilecekler.

Ev fiyatlarını havaya uçurdu

Tarkan konseri şehir genelinde izdihama yol açtı. Konser nedeniyle Kordon'da bulunan kafe ve restoranların rezervasyonları aylar öncesinden farklı şehirlerden de gelen misafirlerle doldu. 9 Eylülde rezervasyon alan kafe ve restoranlar kişi başı 625 ve 1000 TL arası fiyat çıkardı.

Fakat konserin misafirleri sadece kafe ve restoranlara değil ev sahiplerini ve emlakçılarıda vurdu. Tarkan'ın konser vereceği alan ve yakın civardaki konutlar güne özel organizasyonlarla doldu.

Tekne tutan bile var!

Megastar'ın konseri için tutulan konutların fiyatı ise balkonlu evler ve balkonsuz evler olarak ayrıldı. Balkonlu konutların fiyatı 100-500 dolar arası iken balkonsuz konutların fiyatı 50-200 dolar arasında değişiyor. Aynı zamanda kordon civarında kiralanan teknelerin fiyatlarıda dudak uçuklatıyor. Kiralık teknelerin fiyatı 8 bin TL'den başlıyor.