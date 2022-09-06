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Kılık değiştiren kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı

Kılık değiştiren kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL Havalimanı'nda yapılan operasyonda uzun süredir aranan havayolu ile İstanbul'dan Adana'ya geçmeye çalışan, kırsaldan gelen bölücü terör örgütü PKK üyesi bir kadın terörist yakalandı. Örgüt kamplarında silahlı eğitim gördüğü belirlenen PKK mensubu kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alandaki PKK/KCK ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında faaliyet gösteren ve örgütün Irak ve Suriye’deki kamplarında eğitim gördüğü öğrenilen Ayşe Ö. adlı bir kadın teröristin, Türkiye’ye geldiğini ve İstanbul’da izini kaybettirdiğini tespit etti.

PKK’lı kadın teröristin kılık değişikliği yaparak havayolu üzerinden İstanbul’dan Adana’ya gideceği bilgisine ulaşan terör polisi, 1 Eylül’de havalimanında önlem aldı.

Emniyet güçleri, kontrol noktasına gelen ve kendini Ayşe Ö. olarak tanıtan PKK üyesine parmak izi kontrolü yaptı. Kontrolde çıkan kimlik bilgisi ile örgüt üyesinin aranan kişi olduğu belirlendi. Ayşe Ö. gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Yapılan detaylı sorguda, kadın teröristin “terör örgütü üyesi olmak” suçundan uzun süreden beri arandığı ortaya çıktı.

Üzerinde ele geçirilen dijitallerinde ve cep telefonundan elde edilen belge ve fotoğraflarda, örgütün Suriye kolu PYD/YPG kıyafetleri fotoğrafları çıkan kadın terörist, geçtiğimiz Cuma günü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. PKK üyesi, çıkarıldığı mahkemece “Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak” suçundan tutuklandı.

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