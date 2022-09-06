BIST 3.440
DOLAR 18,23
EURO 18,20
ALTIN 1.005,88
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çekya'ya sert yanıt! Bizim için anlam ve değeri yoktur

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çekya'ya sert yanıt! Bizim için anlam ve değeri yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sözleriyle ilgili açıklama yapan Çekya ve bazı AB kurumlarına Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Çekya ve AB kurumlarına yönelik, 'ülkemize dair açıklamalarının anlam ve değeri yoktur' ifadesini kullandı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının Türkiye’ye ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya cevap verdi.

Sözcü Bilgiç, açıklamasında şunları kaydetti: “AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının ülkemize dair yaptıkları açıklamaların bizim açımızdan bir anlam ve değeri yoktur. AB’nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan’a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB’nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır.

"Bu tutum Yunanistan'ı şımartıyor"

-Yunanistan’ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan’ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır. Bu açıklamaları yapanların Yunanistan’ın ülkemize yönelik ihlal, taciz ve tehditlerini, tahrikkar eylem ve söylemlerini görmezden gelmeleri, uluslararası hukuka aykırı eylem ve uygulamalarına kayıtsız kalmaları tam bir garabettir."

Bilgiç, Çekya Dönem Başkanlığı ya da AB diyaloğunun teşvik edilmesi için Türkiye-AB ilişkileri esas alınarak AB dayanışmasının ve baltalayıcı ve dar görüşlü olduğunu söylediği Yunan/Rum vetosunun kötüye kullanımından kurtarılması gerektiğini ifade etti.

Bilgiç, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğine vurgu yaptı.

Erdoğan özetle ne demişti? Çekya'nın açıklaması

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Çekya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini "kabul edilemez" olarak tanımlamıştı. Çekya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hedeflerimizden biri de AB-Türkiye diyaloğunu teşvik etmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a hitaben yaptığı son açıklama gibi, AB üyesi devletlerin kabul edilemez şekilde tehdit edilmesi, bu konuda (diyaloğun teşvikini kastediyor) son derece yararsızdır" denilmişti.

İlgili Haberler
Avrupa ülkesi Çekya avukatlığa soyundu: Erdoğan'ın sözleri kabul edilemez
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ömer Tuğrul İnançer ebediyete uğurlandı sevenleri yalnız bırakmadı
Foto Galeri Ömer Tuğrul İnançer ebediyete uğurlandı sevenleri yalnız bırakmadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Acun Ilıcalı'nın eski karısı tanga bikinisiyle kucakta öpüşme pozları verdi! 'Bu kadarı da fazla" dedirtti
Acun Ilıcalı'nın eski karısı tanga bikinisiyle kucakta öpüşme pozları verdi! 'Bu kadarı da fazla" dedirtti
Hocası 'seviyemize yakın bile değil' dedi Çağlar Söyüncü'nün cevabı gündem oldu
Hocası 'seviyemize yakın bile değil' dedi Çağlar Söyüncü'nün cevabı gündem oldu
İtalyan gazete yazdı... Türkiye'ye övgü dolu sözler... Selçuk Bayraktar'a Elon Musk benzetmesi
İtalyan gazete yazdı... Türkiye'ye övgü dolu sözler... Selçuk Bayraktar'a Elon Musk benzetmesi
Meral Akşener 'bakanlık' tartışmasına noktayı koydu: 'HDP’nin olduğu masada biz olmayız'
Meral Akşener 'bakanlık' tartışmasına noktayı koydu: 'HDP’nin olduğu masada biz olmayız'
İkinci elde yeni dolandırıcılık türedi araç sahipleri 7 dakikada en az 10 bin lira kaybediyor
İkinci elde yeni dolandırıcılık türedi araç sahipleri 7 dakikada en az 10 bin lira kaybediyor
Macron'dan Baltık ve Polonya’ya ‘savaş çığırtkanları’ yakıştırması
Macron'dan Baltık ve Polonya’ya ‘savaş çığırtkanları’ yakıştırması
Çin üretti bir ilk oldu! Solunabilir koronavirüs aşısı
Çin üretti bir ilk oldu! Solunabilir koronavirüs aşısı
Ahmet Hakan, Fehmi Koru'nun Abdullah Gül aşkıyla fena dalga geçti! Sen kocaman bir şakasın Fehmi Abi...
Ahmet Hakan, Fehmi Koru'nun Abdullah Gül aşkıyla fena dalga geçti! Sen kocaman bir şakasın Fehmi Abi...
Bursa'da feci kaza! Otomobilin haline bakın ölü ve ağır yaralılar var
Bursa'da feci kaza! Otomobilin haline bakın ölü ve ağır yaralılar var
HDP'ye bakanlık tartışması! Ahmet Hakan'dan CHP'li Gürsel Tekin'e tavsiyeler
HDP'ye bakanlık tartışması! Ahmet Hakan'dan CHP'li Gürsel Tekin'e tavsiyeler