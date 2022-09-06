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Özelleştirme İdaresi 3 ildeki 7 taşınmazı satışa çıkardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Özelleştirme İdaresi 3 ildeki 7 taşınmazı satışa çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 3 ildeki 7 taşınmazı özelleştirecek.

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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu özelleştirme işlemleri "satış" yöntemiyle gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, İzmir'in Çeşme ilçesinde iki, Kütahya'nın merkez ilçesinde bir, İstanbul'un Tuzla ilçesinde dört taşınmazın satışı yapılacak.

Taşınmazların ihalesi için 3 bin lira ila 5 bin lira arasında değişen tutarlarda şartname bedeli belirlendi. Geçici teminat tutarları ise 300 bin lira ile 3 milyon lira arasında değişiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" ve ardından "açık artırma" usulleriyle gerçekleştirilecek.

İzmir'deki taşınmazlar için son teklifler 27 Eylül'e, Kütahya ve İstanbul'dakiler için ise 28 Eylül'e kadar alınacak.

İhalelere katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alarak ayrı ayrı teklif sunması ve ilgili belgeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığının "Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA" adresine, son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.

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