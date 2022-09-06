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HDP'ye bakanlık tartışması! Ahmet Hakan'dan CHP'li Gürsel Tekin'e tavsiyeler

HDP'ye bakanlık tartışması! Ahmet Hakan'dan CHP'li Gürsel Tekin'e tavsiyeler

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyen CHP'li Gürsel Tekin'e bazı "tavsiyelerde" bulundu.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin konuk olduğu programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna" Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye cevap verdi.  Hürriyet yazarı Ahmet Hakan yazısının bir bölümünde CHP'li Gürsel Tekin'e bazı "tavsiyelerde" bulundu ve şunları kaydetti:

"Sen artık sadece CHP adına konuşmuyorsun. Bunun farkına var.

Söylediğin her cümle, sadece partini bağlamıyor. Akıllı ol biraz.

'HDP’ye veririz bir bakanlık' dediğinde Müsavat Bey’in bir kartal gibi üstüne atılması kaçınılmaz. Gör bunu.

Konuşurken masanın ayaklarını hesaba katmak gerekir. İçselleştir bunu.

Sorulara cevap verirken yuvarla gitsin. Netlik zamanı olmadığını anla artık."

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