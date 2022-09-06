"HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözleri çarşıyı karıştırdı! Özgür Özel detayı krizi daha da büyütecek

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in konuk olduğu bir programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna verdiği skandal cevabı İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda yorumladı. Özışık yaptığı açıklamada, "Daha gelmeden Türkiye'yi dağıtıyorsunuz, farkında değilsiniz" diyerek tepki gösterdi.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin konuk olduğu programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna verdiği cevapla siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"Bende geri vites yok"

HDP'ye bakanlık verecek misiniz? sorusuna cevap veren Gürsel Tekin, önce "bende geri vites yok" dedi sonra şu açıklamayı yaptı;

"Meclis'te HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir."

"Daha gelmeden Türkiye'yi dağıtıyorsunuz, farkında değilsiniz"

Gürsel Tekin'in skandal sözlerini YouTube kanalı Perde Arkası'nda yorumlayan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık tepki gösterdi. Özışık yaptığı açıklamada "Bazıları da diyor ki bakanlık verilebilir, nolmuş yani. Verilsin, verilsin de devletin mahrem bilgilerini dağdaki ağababalarına mı versinler kardeşin onu mu istiyorsunuz? Düşünsene Milli Eğitim Bakanı, düşünsene İçişleri Bakanı, düşünsene Milli Savunma Bakanı yani bunları HDP'ye verip, birtanesiyle yetineceklerini mi düşünüyorsunuz? Ver bakanlığı HDP'lilere ne güzel ya. Dağıtın arkadaşlar dağıtın. Daha gelmeden Türkiye'yi dağıtıyorusunuz, farkında değilsiniz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel detayı krizi daha da büyütecek

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde CHP'li Özgür Özel'in katıldığı programda seçim kazanırlarsa ne yapacaklarını tek tek açıklamasını ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verecek misiniz? sorusuna verdiği cevabı İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalında yorumladı.

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