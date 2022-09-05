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İmzalar atıldı: Yusuf Yazıcı yeniden Trabzonspor'da!

İmzalar atıldı: Yusuf Yazıcı yeniden Trabzonspor'da!

Trabzonspor, Fransa'nın Lille takımından sezon sonuna kadar kiraladığı eski oyuncusu Yusuf Yazıcı ile sözleşme imzaladı.

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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun hazır bulunduğu imza töreninde Yusuf Yazıcı kendisini sezon sonuna kadar bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Trabzonspor, Lille'den eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın kiralık transferini açıkladı.

25 yaşındaki futbolcuyu 1 yıl kiralayan bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla" ifadeleri kullanıldı.

17 milyon Euro'ya transfer olmuştu
Trabzonspor'un altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı, 2019 yılında Lille'ye 17 milyon Euro bonservis ve Edgar le karşılığında transfer olmuştu.

Geçen sezonu CSKA Moskova'da geçirdi
Milli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Fransız ekibinden kiralık olarak CSKA Moskova'da oynamıştı.

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