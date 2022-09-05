BIST 3.358
DOLAR 18,22
EURO 18,10
ALTIN 1.002,63
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki terör örgütü mensuplarının yakalandığını duyurdu. Bakanlık yaptığı açıklamada; “PKK/KCK terör örgütünce şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanmasına Diyarbakır ilinde büyük bir darbe daha vuruldu" dedi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünce şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanmasına Diyarbakır ilinde büyük bir darbe daha vuruldu.

Diyarbakır Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensupları yol kontrol noktasında yapılan uygulamada yakalandı. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi.

Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların ifade işlemleri devam ediyor” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
AB'den Ukrayna’ya destek: "Mücadeleniz mücadelemizdir"
AB'den Ukrayna’ya destek: "Mücadeleniz mücadelemizdir"
Eski eşi ve kardeşinin aşk yaşadığı söyleniyordu! Emine Ün tatil pozlarıyla böyle nispet yaptı
Eski eşi ve kardeşinin aşk yaşadığı söyleniyordu! Emine Ün tatil pozlarıyla böyle nispet yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'a gidiyor: 3 ülkeye kritik ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'a gidiyor: 3 ülkeye kritik ziyaret
Bakanlık duyurdu: Pençe-Kilit'te 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi!
Bakanlık duyurdu: Pençe-Kilit'te 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi!
Firari Can Dündar’a 2 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı
Firari Can Dündar’a 2 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı
Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu!
Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu!
Eski eşi ve kardeşinin aşk yaşadığı söyleniyordu! Emine Ün tatil pozlarıyla böyle nispet yaptı
Eski eşi ve kardeşinin aşk yaşadığı söyleniyordu! Emine Ün tatil pozlarıyla böyle nispet yaptı
Arka Sokaklar'da büyük şok! Başrol oyuncusu 'elveda' deyip diziyi bıraktı işte Mesut Komiser'in bırakma nedeni
Arka Sokaklar'da büyük şok! Başrol oyuncusu 'elveda' deyip diziyi bıraktı işte Mesut Komiser'in bırakma nedeni
En bakımlı olan burçlar belli oldu! İşte uyurken bile mis gibi kokan burçlar
En bakımlı olan burçlar belli oldu! İşte uyurken bile mis gibi kokan burçlar
Akşener'e şikayette bulunan çiftçinin 5 yıldır kaçak elektrik kullandığı ortaya çıktı
Akşener'e şikayette bulunan çiftçinin 5 yıldır kaçak elektrik kullandığı ortaya çıktı