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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'a gidiyor: 3 ülkeye kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'a gidiyor: 3 ülkeye kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-8 Eylül 2022 tarihlerinde sırasıyla Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’a resmi ziyaretlerde bulunacak.

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Yapılacak görüşmelerde 3 ülkeyle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, başta ortak altyapı ve yatırım projeleri olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması; ayrıca Balkanlar’daki gelişmeler ve uluslararası meseleler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Ziyaret çerçevesinde her üç ülkede de iş forumları düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan’ın Sisak Şehri’nde İslam Kültür Merkezi’nin açılış törenine de katılacak.

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