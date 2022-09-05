Çukur'un Yamaç Koçovalı'sı Atatürk rolü için imaj değiştirdi! Saçlarını ve sakallarını bakın nasıl değiştirdi...

Son olarak Çukur dizisinde sevenlerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı yeni dijital dizisi için imaj değiştirdi. Ünlü oyuncunun o halleri viral oldu.

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Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, İçerde gibi bir çok ünlü projede rol alan 32 yaşındaki ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde 'Yamaç Koçovalı' karakteri ile ekranlarda sevenleriyle buluşmuştu.

Yeni dizisi herkesin dikkatini çekti

Rol aldığı projelerde başarılı oyunculuk performansıyla herkesi etkileyen ünlü oyuncu aynı zamanda yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından çok sık paylaşım yapmayan ünlü isim en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus yayınladığı Türk dizileri ile de oldukça ses getirmişti. Kaçış, Dünyayla Benim Aramda dizilerinin ardından dikkat çeken bir diğer dizi ise Aras Bulut İynemli'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı Atatürk dizisi oldu.

Saçlarını şapkasıyla gizledi

Herkesin büyük bir heyecanla beklediği dizinin kadrosunda İynemli'nin yanı sıra Emma Watson, Mehmet Günsür, Songül Öden ve Sarp Akkaya gibi ünlü isimlerde rol alacak.

Aras Bulut İynemli rolü için sıkı bir kampa girerken aynı zamanda büyük bir imaj değişikliğine gitti. Saçlarını ve sakalını sarıya boyatan ünlü oyuncu reklam filminde saçlarını şapkasıyla gizledi.

Sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncunun rolü için değiştirdiği yeni imajı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilirken bazıları tarafından beğenilmemişti. İşte Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı...