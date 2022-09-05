Saçları en çok beyazlatan besinler açıklandı! Sofralarınızdan uzak tutun

Beyaz saç tellerimizin sorumlusu kimi zaman sadece yaşınızın ilerlemiş olması veya genetik yatkınlık değildir. Sağlıksız besin grupları veya sağlıklı olduğu halde aşırıya kaçılan bazı gıdalar, bazen saçlarınızı gözle görülür şekilde beyazlatabilir veya mevcut beyazlarınızın sayısını arttırabilir. İşte saçları en çok beyazlatan besinler...

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Saçlarda beyazlaşma grileşme bazı insanlarda genetiktir, bazı insanlar ilk beyaz saçlarını daha erken keşfeder, diğerleri ise daha sonra... Bununla birlikte, dış etkiler de beyazlaşma ve grileşmeye katkıda bulunur. Uzun süreli stres, ilaç kullanımı ve hatta diyet diğer nedenler arasında yer alır. Saçlarınız olması gerektiğinden daha erken beyazlaşmaya başladıysa, bunu yaşa, genetiğe veya stresse bağlamadan önce beslenme düzeninize ve beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Sofralarınızdan uzak tutmanız gereken bu 3 besin, saç tellerinin beyazlaşmasını teşvik eder ve kimyasal açıdan uyarır. İşte saçları ciddi şekilde beyazlaştıran o besinler...

Şeker

Rafine şeker sadece bir besin maddesi olarak kabul edilmez, aynı zamanda çok fazla bilinmeyen bir etki olarak doğal saç renginize de zarar verebilir. İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre; tatlı toksin, sağlıklı saç kökleri için gerekli olan vitamin ve besinlerin emilimini ve melanin pigmentinin işlevsel üretimine engel oluyor. Bütün bunlara ek olarak ise, sağlıklı saçlar için de önemli olan protein emilimi ciddi oranda zarar görüyor.

Alkol

Aşırı ve sürekli olarak yapılan alkol tüketimi, besin kaynağınız üzerinde ve birçok yönden olumsuz ve zararlı birçok etkiye sahiptir. Alkol, mide ve bağırsaklarınızın astarına zarar verebilir, bu durum da besinlerden mineral ve vitamin emiliminizi olumsuz yönde etkiler. Hasarlı bir karaciğer de işlevini daha yetersiz şekilde gerçekleştirir ve besinlerin emilimini daha yavaş ve az olacak şekilde gerçekleştirir. Bu durumda beyaz ya da gri saç çıkarma, mevcut beyaz veya gri saçların miktarının artması gibi sonuçlarla karşılaşılabilir.

Hayvansal protein

Kaslarınızı korumak, hayati maddeleri düzgün bir şekilde taşıyabilmek ve ayrıca sağlıklı saçlara sahip olmak için proteine ​​​​ihtiyacımız var. Bununla birlikte, çok fazla hayvansal protein beyaz saç çıkarmayı teşvik edebilir. Çünkü vücut tarafından kullanılamayan protein ürik asit seviyenizi arttırır. Bu, sadece gut hastalığını değil aynı zamanda gri saçları da destekleyen hiperasiditeye sebebiyet verir. Bu durum da, vücudun asitlenmeyi telafi etmek için depoladığı mineralleri kullanması ile açıklanabilir. Sonuç olarak, besinler başka maddelerin üretiminde eksiktir.