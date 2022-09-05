Emlak Vergisi, MTV, harç ve trafik cezalarına rekor zam! 3 ay enflasyon yüzde sıfır çıksa bile...

Vergi uzmanı Ozan Bingöl'den kötü haber geldi. Önümüzdeki üç ayda üretici enflasyonunun 'sıfır' olması durumunda dahi, vergi, harç ve cezalara rekor zamlar geleceğini belirten Bingöl, "Dolayısıyla önümüzde yüzde 114,71 ila yüzde 124,17 arasında çok yüksek oranda yeniden değerleme rakamları söz konusu olacaktır” dedi.

Abone ol

TÜİK Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 80'in üzerinde açıklarken, ENAG yüzde 181 olarak açıkladı. Enflasyon TÜİK rakamlarına göre son 24 yılın rekorunu kırarken, vergi uzmanı Ozan Bingöl, vergi, harç ve cezalara rekor zam beklentisi olduğunu açıkladı. Üretici fiyat endeksi (ÜFE) temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 144,61, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,30 artarken, ÜFE’ye endeksli vergi, harç ve cezalara da yeni yılda gelecek tarihi bir zam, vatandaşın halihazırda idare etmekte zorlandığı ekonomik durumunu daha da dibe vuracak.

Ozan Bingöl’ün hesaplamasına göre, önümüzdeki üç ayda üretici enflasyonu sıfır bile olsa 2023 vergi ve ceza artışlarına esas teşkil edecek 2022 yılı yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 118,92 olacak. Ozan Bingöl, vergi harç ve cezalarla ilgili şu korkutan tabloyu çizdi.

- Mevcut mevzuat ve veriler ışığında, 2022 yılı için gerçekleşecek bu kadar yüksek yeniden değerleme oranı vatandaşın MTV, emlak vergisi ve diğer vergi kalemleri ile harç ve trafik cezaları başta olmak üzeri diğer pek çok idari para cezası ve yüksek araç muayene ücretleri altında ezilmesi anlamına gelecektir.

- Yüksek YDO ile vergi ve cezaları yüksek oranda artırmak aynı zamanda 2022 yılının yüksek enflasyonunun bir kısmını 2023 yılına sürüklemek veya bulaştırmak sonucunu da doğuracaktır.

- Önümüzdeki üç iki aylık dönemde işlerin çok yolunda gittiği ve her ay eksi yüzde 2 enflasyonun olduğu en iyimser senaryo ile işlerin çok daha kötüleştiği ve her ay aylık yüzde 5 enflasyon oranlarının yaşandığı en kötümser senaryo ile bunların arasındaki diğer oranlara göre yapılan simülasyona göre karşımıza çıkması muhtemel 2022 yılı yeniden değerleme oranları tablonun en alt satırında yer almaktadır.

- Yaptığımız simülasyona göre önümüzdeki Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının hepsinde enflasyon oranı sıfır oranında gerçekleşse bile 2022 yılı yeniden değerleme oranı %117,33 %118,92 olacaktır. En kötü senaryoda ise YDO %124,17 %122,27 olmaktadır. Dolayısıyla önümüzde % 114,71 ila %124,17 arasında çok yüksek oranda yeniden değerleme rakamları söz konusu olacaktır.