Mutlu evliliğin sırrı bu yollarda gizli! Adım adım uygulayın ve sonucu görün

Erken ayrılıklar ve boşanmalar çağımızın en büyük problemlerinden birisi. Özellikle son dönemlerde evlenen kişiler henüz birkaç yıl bile dolmadan yollarını ayırıyor. Peki bu duruma sebep olan etkenler neler?

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Çağımızda gençler genellikle tanıştığı kişileri tam anlamıyla tanımadan evlilik sürecine giriyor. Hal böyle olunca yapılan evlilikler ne yazık ki uzun ömürlü olmuyor ve boşanmalar kaçınılmaz oluyor. Mutlu evliliğin sırrını arayan kişiler için madde madde yapılması gereken şeyleri sizler için tek tek sıraladık.

2021 yılında yaşamını yitiren ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu mutluluğun sürdürülebilir olması gerektiğini söylüyordu.

Cüceloğlu uzun süreli mutluluk ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Eşin mutlu olmadan senin mutluluğun uzun sürmez. Küçük çocuğun mutsuzsa mutluluğun uzun sürmez. Sürdürülebilen mutluluk arıyorsan kendi mutluluğundan daha önce karşıdakinin mutluluğunu düşünmen, ona değer vermen lazım. Hassas noktası ne, neden acı çekiyor? Bunları anlamak için sohbet gerekiyor. Bunu yapabilmek için önce kendinle sohbet etmelisin.

Burada kilit nokta nitelikli öneri, karşı tarafın mutluluğuna önem vermek. İşte mutlu evlilik için dikkat edilmesi gereken hususlar...

İletişim;

Karşı tarafa hak vermeseniz de anlayarak dinlemek, düşünce ve duyguları suçlamadan paylaşabilmek, samimi ve dürüst olarak karşı tarafı dikkate almak anlamı taşıyor. Uzun zaman alsa da geliştirilebilir temel iletişim becerileri kapsamında karşı tarafın fikirlerine ve tercihlerine saygı duymak büyük önem taşıyor. İşte bu beceriyi geliştirmek için çaba sarf etmek, mutlu bir ilişki için gönüllü olduğunuz anlamına gelir.

İlişki terapistlerinin açıklamasına göre karşılıklı sohbet edebilen, sohbetten keyif alan çiftler boşanmıyorlar. Şayet eşinizle sohbet edebiliyorsanız evliliğinizin güzel gitme ihtimali bir hayli yüksek. Evet, bazı insanlar daha suskun bir halde olabiliyor, bu durumda geveze olmanız beklenmiyor; sadece diyalog kurmanız tavsiye ediliyor.

Cinsellik

Evliliğinizde iki tarafı da tatmin edici bir cinsellik yoksa bu, uzun vadede sorunlara yol açabilir. Mutlu ilişkinin sırrı, mutlu cinsel hayatla bağlantılıdır. Terapistler, cinsel sorunların çoğunun uygun yöntemlerle ele alındığında çözümlenebilir sorunlar olduğunu belirtiyor. Bu sebeple cinsellik utanılıp gizlenmesi gereken bir konu olarak görülmemeli, uzman isimlerden yardım aramaktan çekinilmemeli.

Sosyallik

Partnerlerin ilişkiye başladıktan ya da evlendikten sonra sadece birbirleriyle meşgul olması, zamanlarını sürekli birlikte geçirmesi, bazen taraflardan birini memnun etse de diğerini bir hayli bunaltabiliyor. Bu durumda eşlerin birbirlerine nefes alma fırsatı vermesi oldukça önemli. Partnerinizi ihmal etmek, asosyal bir yaşam tarzına geçmek, zamanla ikinizi de mutsuz bir hale sokabilir; bu mutsuzluk, ilişkinize de yansıyabilir. Bu durumda çevrenizle görüşerek sosyalleşmeyi, onlara içinizi dökmeyi ihmal etmemek ilişkiniz için daha sağlıklı olacaktır.

İlişkide sorun olduğunu ve ikinizin çözemeyeceğini hissettiğiniz anda profesyonel yardım almaya yönelmelisiniz. Terapistler, eşlerin genellikle iş işten geçtikten, birbirlerine zarar verdikten sonra kendilerine başvurduğunu belirtiyor. Aile ya da çift terapisine giderek yeni dönem için umudunuzun artırılmasını sağlayabilir, sorunların sebeplerini öğrenebilirsiniz.