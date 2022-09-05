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İtalya'da elektrik faturaları yüzde 500 artınca restoran ışıkları kapattı mum yaktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor. İtalya’da bir restoran elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yaktı.

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Avrupa’da enerji fiyatlarında yaşanan artışa İtalya’da bir restoran değişik bir çözüm üretti. Restoran elektrik faturalarında yüzde 500’e varan artış yaşanması nedeniyle ışıkları kapatmaya karar verdi.

Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, “Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak” yorumu yapıldı.

Enerji ithalatında maliyette büyük artış

Uzmanlar, İtalya’nın 2021 yılında 43 milyar euroya mal olan enerji ithalatında bu yıl 60 milyar euroya yakın artış beklendiğini belirtti.

Öte yandan Rus petrol şirketi Gazprom geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa'ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu bildirmişti.

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