Ünlü iş insanı, eşinin gözü önünde intihar etti! Hakkında suçlamalar vardı...

ABD'de usulsüzlükle suçlanan iş adamı Gustavo Arnal, 57 katlı binanın 18'inci katındaki dairesinden eşi evde olduğu sırada atlayarak intihar etti.

Abone ol

ABD merkezli ev ürünleri zinciri Bed Bath & Beyond’un Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gustavo Arnal önceki gün New York’un ikonik binalarından “Jenga” lakaplı gökdelendeki evinin balkonundan atlayarak yaşamını sonlandırdı.

Usulsüzlükle suçlanıyordu

Son haftalarda hakkında usulsüzlük yaptığı ve borsada manipülasyona sebep olduğu gerekçesiyle soruşturma ve yasal işlem başlatılan Arnal’ın ölümü ülkede şok etkisi yarattı.

Aşağı Manhattan’ın Tribeca bölgesinde bulunan lüks gökdelendeki 18’inci katta yaşayan adamın neden intihar ettiği ise açıklanmadı.

Yanlış bilgiyle hisse değeri arttırma

İki çocuk babası olan 52 yaşındaki Arnal’ın şirketin mali durumu ile ilgili yanlış bilgi vererek hisse değerlerini artırmaya çalıştığı öne sürüldü. Fakat Arnal’ın intihar ettiği sırada eşi Alexandra’nın da evde olduğu öğrenildi. Arnal’ın eşine intihar öncesinde bir şey demediği ve bir intihar mektubu da bırakmadığı kaydedildi.

Oturduğu bina 57 katlı

57 katlı lüks binada daire fiyatlarının 50 milyon dolara kadar ulaştığını aktaran New York Post, Arnal’ın düşüşünden dolayı yoldan geçen bir kişinin daha yaralandığını duyurdu.