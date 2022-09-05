Serenay Sarıkaya'nın aşkları aynı konserde pişti oldular! O anlar kameralara böyle yansıdı

Şimdilerde İşletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya daha önce Cem Yılmaz'la aşk yaşamıştı. Ünlü oyuncunun sevgilileri geçtiğimiz Melike Şahin konserinde pişti oldu.

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2019 yılında magazin dünyasına bomba gibi düşen bir aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve komedyen oyuncu Cem Yılmaz aralarındaki 18 yaş farkıyla uzun süre gündemlerden düşmemişlerdi. Bir yıllık ilişkilerini 2021 yılında sonlandıran ikili ilişkileri gibi ayrılıklarıyla da gündem olmuşlardı.

Yalanlamalarını sevgilisi doğrulamıştı

Cem Yılmaz'la ilişkisini bitirdikten sonra gönlünü daha önce Tuba Büyüküstün ile uzun süreli ilişki yaşayan işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdığı iddia edilen Serenay Sarıkaya iddiaları sadece arkadaşız diyerek yalanlamıştı. Kısa bir süre sonra ise aralarındaki aşkı Umut Evirgen çıktığı bir programda "Evet Serenay'la aşk yaşıyoruz" diyerek itiraf etmişti.

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ünlü çiftten aşklarına dair ilk paylaşım Umut Evirgen'den Serenay Sarıkaya'nın 30. yaş gününde gelmişti. Sevgilisinin doğum günü paylaşımıyla kutlayan ünlü işletmeci "Doğum günün kutlu olsun bir tanem" notuyla paylaşım yapmıştı.

"Yeni geldim, farkında değilim"

Aşkları belgelenen ikiliden Umut Evirgen geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen Melike Şahin konserine gitti. Aynı konserde Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Cem Yılmaz'da vardı.

Konsere Erşan Kuneri dizisinde rol arkadaşları Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya ile birlikte gelen Cem Yılmaz yeni filmi "İki Arada" muhabirlerle hakkında konuştu. Ardından İskoçya gezileri hakkında Uraz Kaygılaroğlu ve muhabirlerle sohbet eden Cem Yılmaz, eteğiyle çok konuşulduğu söylenince "Öyle mi? Ben daha yeni geldim, farkında değilim. Bakacağım, araştıracağım" dedi.

Eski aşkları konserde pişti oldu

Cem Yılmaz'ın ardından ise konser alanına Umut Evirgen geldi. Serenay Sarıkaya'nın iki aşkının konserde pişti olması dikkat çekti. Evirgen'de bir süre muhabirlerle sohbet etti. Sevgilisi Serenay Sarıkaya ile uzun süren Yunanistan tatilinden dönen Evirgen muhabirlere "Melike bizim canımız, onu dinlemeye geldik. Her şey gayet güzel gidiyor. Yeni bir film çektik" dedi.