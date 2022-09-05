Nureddin Nebati'den ağustos ayı enflasyon açıklaması: Bu topraklardan def edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz." dedi.

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Ağustos enflasyonu piyasa beklentilerinin altında gelirken, 24 yılın zirvesini yeniledi. TÜİK verilerine göre; TÜFE aylık bazda yüzde 1,46 arttı, yıllık enflasyon yüzde 79,60'tan yüzde 80,21'e yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nebati, yaptığı paylaşımda, dünyanın en büyük ekonomilerinin resesyon ve enflasyon ile boğuştuğunu belirterek, Türkiye ekonomisiyle ilgili önümüzdeki aylara ilişkin iyimser mesajlar verdi.