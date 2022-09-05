Doktorlar inanamadı! Penisine USB kablo sıkışan genç ameliyat edildi

İNGİLTERE'de akıl almaz olay! 15 yaşındaki bir genç, penisinin boyunu ölçmek için içine USB kablosu soktuğu için hastaneye kaldırıldı.

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İngiltere'de 15 yaşındaki bir genç, penisinin boyunu ölçmek için içine USB kablosu soktuğu için hastaneye kaldırıldı. Indy100'ün aktardığına göre, Science Direct dergisinde ilk olarak 2021 yılında “üroloji vakası” olarak aktarılan olayda, 15 yaşındaki bir çocuğun penisinin içine sıkışan USB kablosu şikayetiyle hastaneye başvurduğu aktarıldı.

Düğüm olup sıkışınca!..

Kablonun, çocuğun içinde düğüm olup sıkıştığı tespit edildi. Annesiyle hastaneye giden çocuk, annesi odadan çıktığında doktorlara “deney için” USB kabloyu penisine soktuğunu itiraf etti. Doktorlar, kabloyu çıkartmak için çocuğu ameliyata aldı. Ameliyat sonrası çocuğun iyileştiği belirtildi.