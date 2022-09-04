Kız Kulesi yıkıldı mı? İşte restorasyonun sürdüğü Kız Kulesi'nin içinden ilk fotoğraflar

Sosyal medyada tartışılan sorulara İBB ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir süre önce başlatılan İstanbul'un sembol yapı ve simgelerinden Kız Kulesi restorasyonuyla ilgili olarak sosyal medyada dolaşıma giren görüntü ve iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.