Kız Kulesi yıkıldı mı? İşte restorasyonun sürdüğü Kız Kulesi'nin içinden ilk fotoğraflar
İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'nin "restorasyon yapıyoruz diye yıkıldığı" iddialarının ardından Kız Kulesi'nde süren inşaat çalışmalarının ilk fotoğrafları yayınlandı. Kız Kulesi'nin külah kısmının yapıdan uzaklaştırıldığı ve özgün malzemesine uygun olarak yapılması çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarının içerden fotoğrafları ortaya çıktı. İşte o fotoğraflar...
Tarihi 2 bin yılı bulan hakkındaki efsanelerle yüz yıllardır gizemini koruyan İstanbul'un simgesi olan İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi'nin etrafı, restorasyon nedeniyle örtüyle kapatıldı.Ancak sosyal medyada yer alan bazı görsellerde kulenin etrafını örten örtünün arkasının göründüğü bu nedenle de kulenin yıkıldığı iddia edildi.
Sosyal medyada tartışılan sorulara İBB ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir süre önce başlatılan İstanbul'un sembol yapı ve simgelerinden Kız Kulesi restorasyonuyla ilgili olarak sosyal medyada dolaşıma giren görüntü ve iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.
İşte içeriden çekilen ilk kareler
Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları sürerken, içerden ilk fotoğraflar Habertürk gazetesinde yayınlandı. Öte yandan sosyal medyada yer alan 'Kız Kulesi'ne Salacak'tan bakılınca arkası görünüyor' gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynakları 2022 yılının sonunda tamamlanması planlanan Kız Kulesi Restorasyonu'nda alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin'in görev aldığını da bildirdi.
Külah, koruma amaçlı olarak yapıdan uzaklaştırıldı
Ayrıca restorasyonda İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocaların kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda ilerlediğinin çizildi. Evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırıldığı, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ve 2022 yılı sonunda tamamlanması planlandığı kaydedildi.