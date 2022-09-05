Kemal Kılıçdaroğlu istifa ediyor! CHP'de Genel Başkan kim olacak? Ekrem İmamoğlu mu Canan Kaftancı mı Faik Öztrak mı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmayı kesinleştirdi. Şimdiden CHP'nin Genel Başkanlığı koltuğuna kimi oturtacağının çalışmasını yapan Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki isim belli. Ancak Ekrem İmamoğlu ve siyasi yasaklı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da gözü CHP Liderliği koltuğunda...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidar hayalleri üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. "Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kesin kararını vermiş durumda. Hedefine doğru yürüyor" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Yasal olarak bir zorunluluk yok ama Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman CHP Genel Başkanlığı’ndan ayrılacak" bilgisini paylaştı.

Seçimden önce mi sonra mı?

CHP tüzüğünün 48. maddesine göre 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini hatırlatan Selvi, "Ancak seçim sürecinde parti ayrıca kurultay çekişmesine sahne olmaması için seçimden sonra istifayı planlıyor. Tabii cumhurbaşkanı seçilebilirse" dedi. İşte Selvi'nin yazısından diğer başlıklar...

CHP genel başkanı kim olacak?

CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık için Faik Öztrak’ı istediği konuşuluyor. Ama Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Oğuz Kaan Salıcı’nın da isimleri geçiyor. Siyasi yasaklı olmasına rağmen Canan Kaftancıoğlu’nun da genel başkanlık yarışında etkili olacağı ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na güvenmiyor

Ekrem İmamoğlu’nun son dönemlerde Kılıçdaroğlu’na yakınlaşması, “CHP genel başkanlığına aday olacak” şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nu düşünmediği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı adaylığından sonra CHP genel başkanlığı için de İmamoğlu’nu istemiyor. Çünkü İmamoğlu’na güvenmiyor.

Faik Öztrak'a bırakmayı düşünüyor

İmamoğlu’nun partiyi elinden alacağını düşünüyor. Süleyman Demirel DYP’yi Tansu Çiller’e, Turgut Özal ise ANAP’ı Mesut Yılmaz’a kaptırmıştı. O dönemleri bürokrat olarak yakından takip eden Kılıçdaroğlu’nun güvenilir bir isim olarak gördüğü için Faik Öztrak’ı destekleyeceği söyleniyor.