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'HDP'ye bakanlık verilecek' iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi

'HDP'ye bakanlık verilecek' iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi

CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklaması gündem oldu. Söz konusu açıklamaya İYİ Parti'den tepki gelirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tartışma yaratan ifadeyle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de "İlker Karagöz ile Çalar Saat" proğramının konuğu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'ye bakanlık verilecek' iddiaları soruldu. Bakanlık verilecek lafını ortaya atan isim CHP'li Gürsel Tekin olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu bakanlık verilecek iddiası için 'Hayır yok öyle bir şey" diyerek şunları söyledi:

*Hayır yok böyle bir şey. Burada önemli olan 6 liderin Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili karar alması ve kamuoyuna duyurması. Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız. Dolayısıyla şu veya bu herhangi bir şekilde ironi de yapabilir başka bir konuşma da yapabilir.

*Burada önemli olan altı liderin karar almaları. Ve aldıkları kararları kapı arkasında değil kamuoyu önünde duyurmaları. Madem devlette saydamlığı savunuyoruz kendi aramızda da saydam olmalıyız. Elbette oturup konuşacağız gerekirse tartışacağız. Altı lider oturur konuşuruz, ki biz altı lider bir arada sadece bugün değil geleceği de nasıl inşa edeceğimizi anlatıyoruz.

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