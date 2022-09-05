CHP HDP'ye bakanlık verdi İYİ Parti 'Kime sordunuz da veriyorsunuz' diye çıkıştı!

CHP ile İYİ Parti arasında "HDP'li Bakan" kavgası başladı. CHP Milletvekili Gürsel Tekin, "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir" dedi. İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Biz böyle bir şeye asla razı olmayız" diye karşılık verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu sabah katıldığı FOX TV Çalar Saat programında 'HDP'ye bakanlık verilecek' çıkışını 'Yok böyle bir şey' diyerek yalanladı.

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Millet İttifakı'nın iki ortağı arasında "HDP'ye bakanlık verilebilir" kavgası çıktı. Alılı Masa'nın gizli ortağı HDP konusunda CHP ile İYİ Parti parti birbirine girdi. CHP kanadı "Kurulacak hükümette elbette HDP'ye bakanlık verilebilir" diyerek gizli gündemi ifşa etti. İYİ Parti'den "Asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Böyle bir şeye asla razı gelmeyiz" çıkışı geldi. FOX TV canlı yayınına katılan Kemal Kılıçdaroğlu'na da 'HDP'ye bakanlık verilecek' çıkışı soruldu. Kemal Kılıçdaroğlu 'Yok böyle bir şey' karşılığını verdi.

Gürsel Tekin: Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin; konuk olduğu programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna"Meclis'te HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye cevap verdi.

Kime sordunuz da neyi veriyorsunuz?

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine çok sert çıktı. Yavuz Ağıralioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın, 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız' beyanına, Asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?

Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız."

HDP ile asla yol yürümeyiz

"Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki:

PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır."